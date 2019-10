Elezioni in Bolivia 2019, i risultati: avanti il presidente uscente Morales

Elezioni in Bolivia 2019: i risultati

Ieri, domenica 20 ottobre 2019, in Bolivia si sono svolte elezioni generali per la scelta del presidente, del suo vice, e dei membri di Camera e Senato, oltre a varie cariche istituzionali. I seggi si sono aperti alle ore 8 locali, le 14 italiane, in tutto il Paese, e chiusi alle 16, le 22 in Italia.

In Bolivia un candidato si aggiudica la presidenza se ottiene il 50 per cento più uno dei voti, o il 40 per cento con dieci punti di vantaggio sul più vicino sfidante. Un eventuale ballottaggio fra i due candidati meglio piazzati si terrà il 15 dicembre. Sono stati chiamati al voto 7,3 milioni di aventi diritto. Qui i risultati.

Con l’ 83 per cento dei voti scrutinati, l’ufficio elettorale ha riferito che il presidente uscente Evo Morales, al potere da 13 anni, risulta in testa con il 45,3 per cento dei voti, seguito dal rivale e predecessore Carlos Mesa, al 38,2 per cento.

(articolo in aggiornamento)

Elezioni generali in Bolivia, Morales annuncia “un’altra vittoria”

Il presidente boliviano uscente Evo Morales, alcune ore dopo la chiusura dei seggi ha dichiarato la notte scorsa di aver “ottenuto un’altra vittoria elettorale”, grazie “al fondamentale voto delle campagne, che è arrivato tardi a causa delle nevicate”.

Nella sua prima dichiarazione dopo l’annuncio dei risultati preliminari dello spoglio, l’ex sindacalista, dal 1998 leader del Movimento Al Socialismo, ha parlato ieri sera a La Paz di “una nuova vittoria”, e di “un quarto successo elettorale consecutivo”.

Senza fare allusione al possibile ballottaggio, Morales ha assicurato che, a prescindere da tutto, “contiamo con la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato”.

Il presidente alla ricerca del quarto mandato

Morales, in carica dal 2006 e alla ricerca del quarto mandato, era il favorito nei sondaggi. In campagna elettorale ha assicurato che un quarto mandato sarà l’ultimo.

Il principale avversario in campagna elettorale è stato l’ex presidente Carlos Mesa, che si è presentato con la centrista alleanza politica Comunidad Ciudanana.

Gli altri sette candidati in lizza, invece, non hanno praticamente mai avuto nessuna speranza di avere successo.

Le operazioni di voto

Le operazioni di voto sono tutelate dal Tribunale supremo elettorale che ha ottenuto dal governo il dispiegamento di decine di migliaia di soldati e agenti di polizia, ed ha accreditato 235 osservatori internazionali appartenenti al corpo diplomatico accreditato, all’Organizzazione degli Stati americani (Osa), all’Unione interamericana degli organismi elettorali (Uniore) ed anche all’Unione Europea (Ue).