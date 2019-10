Elezioni presidenziali in Bolivia 2019

Elezioni presidenziali in Bolivia. Oggi, domenica 20 ottobre 2019, il Paese sudamericano si reca alle urne per scegliere il presidente della Repubblica dopo una campagna elettorale caratterizzata da un confronto molto polarizzato e un clima teso.

Stando a quanto riportato dai media nazionali il favorito è il presidente e candidato del Movimento Al Socialismo, Mas, Evo Morales, in carica dal gennaio 2006. Ma potrebbe essere necessario un secondo turno il 15 dicembre per decidere tra i primi due.

I boliviani votano per eleggere il presidente e il suo vice, 130 deputati e 36 senatori.

La campagna elettorale: favorito Evo Morales, in corsa per il quarto mandato

Nelle ultime settimane i principali partiti hanno organizzato manifestazioni lanciando messaggi di vittoria e promesse di giorni migliori per la Bolivia. E Morales, leader del Mas dal 1998, ha chiesto ai suoi militanti unità e sostegno per rimanere per altri cinque anni alla guida del Paese, per conquistare il quarto mandato consecutivo, e continuare il processo di cambiamento.

Il presidente ha dichiarato che il suo sogno è lasciare la Bolivia, con la sua gestione dal 2020 al 2025, come il paese con il più alto sviluppo economico in Sud America. Già oggi il Paese vanta un tasso di sviluppo migliori nella sua regione.

“Vogliamo dare altri cinque anni della nostra esperienza in modo che la Bolivia continui a crescere economicamente”, ha dichiarato Morales, molto popolare nelle aree rurali e tra le fasce più povere della popolazione.

Il principale candidato dell’opposizione è l’ex presidente Carlos Mesa, apprezzato dall’alta borghesia, che ha chiuso la campagna a Santa Cruz lanciando un messaggio al presidente. “Da qui diciamo al candidato illegale che non abbiamo paura di lui e che il 20 ottobre se ne andrà”, ha scritto su Twitter. E ancora: “Questo 20 ottobre non parteciperemo solamente alle elezioni, ci giocheremo il futuro della nostra amata Bolivia”.

Sempre secondo i sondaggio circolati terzo candidato alla presidenza è il senatore e rappresentante dell’alleanza Bolivia dice No, Oscar Ortiz, che ha chiuso la sua campagna affermando che una delle prime cose che farà sarà “fare un accordo per la salute” e combattere la corruzione.

Altro candidato delle elezioni presidenziali in Bolivia che ha sorpreso nelle previsioni è Chi Hyung Chung, in corsa per il Partito Democratico Cristiano della Bolivia. Ha chiuso la sua campagna al Cambodromo di Santa Cruz con una grande presenza di sostenitori.

