L’incredibile video dell’elefante che raccoglie la spazzatura e la butta nel cestino

Un video di un elefante che getta rifiuti in un bidone della spazzatura è diventato virale sui social media. Nel video si vede l’animale che usa la proboscide e la zampa per raccogliere la spazzatura da terra e metterla nell’apposito cestino. Mentre gli umani gettano l’immondizia nella natura, questo elefante ha dimostrato che gli animali sono più umani di noi. Non è passato molto tempo prima che il video diventasse virale, raccogliendo in poche ore più di 22.000 mi piace e 8.200 retweet.

