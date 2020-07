Il commovente video del cucciolo d’elefante che non riesce ad attraversare la strada: lo aiuta la mamma

Il cucciolo d’elefante non riesce ad attraversare la strada: lo aiuta la mamma

Un video che colpisce dritto al cuore. Un cucciolo d’elefante è in palese difficoltà, non riesce ad attraversare la strada. Per fortuna, in suo soccorso arriva mamma elefante, che lo aiuta dandogli una piccola spinta con la proboscide. Il video, girato a Kerala in India, è diventato in poco tempo virale e ha sottolineato ancora una volta come l’invasione dell’uomo abbia intaccato l’habitat della fauna selvatica.

La famiglia d’elefanti ha attraversato la strada (in genere trafficata), che però è circondata dalla foresta. Mentre i primi due elefanti non hanno avuto difficoltà a superare il rialzo al lato della carreggiata, il cucciolo d’elefante invece non ce l’ha fatta, andando avanti e indietro lungo il margine della strada, completamente disorientato. In suo soccorso per fortuna è arrivata la mamma. Il video è stato girato da un appassionato di ciclismo, Anish Kata, che si trovava a passare lungo quella strada, ed è rimbalzato sui social.

Here is the complete video of the incident. Look at the struggle of that small #elephants & family. The reason why we need mitigation measures for such infrastructure. Filmed by lorry driver. @WildLense_India pic.twitter.com/9WtrIOoTbq — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 3, 2020



1. Botswana, morti oltre 350 elefanti: le cause sono un mistero / 2. Etiopia, otto elefanti uccisi in sole 24 ore: massacrati per l’avorio / 3. Elefantessa uccisa da un ananas pieno di petardi, gli emozionanti disegni degli artisti per renderle omaggio /4. In India un elefante è morto dopo aver mangiato un ananas riempito di petardi

