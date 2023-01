Egitto, nave cargo norvegese si incaglia nel Canale di Suez

È stata rimessa a galla la nave norvegese che aveva fermato ancora una volta il canale di Suez. La MV Glory, lunga 225 metri, si era incagliata stamattina a causa di un “improvvisto guasto tecnico”, secondo quanto dichiarato dall’Autorità del canale di Suez, bloccando per quattro ore la strategica via d’acqua che collega l’Asia all’Europa.

Un incidente che ha riportato alla memoria il blocco di sei giorni causato nel 2021 dalla nave cargo Ever Given, lunga 400 metri e con una stazza di 220.000 tonnellate. Questa volta il canale ha ripreso a operare già alle 11 grazie all’intervento dei rimorchiatori, che hanno consentito alle 21 navi incolonnate di proseguire il proprio viaggio verso sud.

Tra le merci trasportate dalla nave, sono presenti più di 65 mila tonnellate di mais proveniente dall’Ucraina, come dichiarato dal centro di coordinamento congiunto di Istanbul che monitora l’esportazione dei prodotti alimentari commerciali e fertilizzanti dai porti ucraini, secondo cui il carico è destinato in Cina. La nave si è incagliata a sud di Port Said a causa del maltempo e delle forti piogge.

Secondo una fonte citata da Bloomberg, la nave è rimasta bloccata per quattro ore a causa di un problema meccanico a uno dei motori. La nave si è fermata dopo aver varcato l’accesso settentrionale al canale, in cui transita circa il 12% del commercio globale.