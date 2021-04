Circola un video sul web che ritrae una decina di donne completamente nude su un balcone di un grattacielo in pieno giorno. Il fatto è avvenuto Dubai nell’elegante quartiere di Marina, e il filmato risale a sabato. Un video che ha creato shock nelle autorità di un emirato che, pur avendo leggi molto liberali sotto molti aspetti rispetto ad altri Paesi del Golfo, vieta il consumo di alcool in pubblico senza un apposito permesso, di baciarsi pubblicamente e di condividere contenuti pornografici: tutti reati contro la pubblica decenza passibili di detenzione.

Il video che ritrae le donne nude sul balcone di Dubai ha fatto scattare una serie di arresti. Delle persone arrestate, si legge su Sky News, non si conoscono né le identità né le nazionalità e neanche il numero preciso. Ma si sa che dovranno rispondere del reato di “dissolutezza”, per il quale si rischia fino a 6 mesi di carcere e multe di un migliaio di euro.

La città di Dubai è di recente salita agli onori della cronaca come meta di turismo vaccinale per politici, nobili e ricchi uomini d’affari di tutto il mondo che negli ultimi mesi sono volati negli Emirati Arabi per ricevere gratuitamente dosi di vaccino anti-Covid in anticipo rispetto ai tempi previsti nei loro Paesi di residenza. Una possibilità offerta loro grazie a relazioni privilegiate con membri della locale famiglia reale o con funzionari governativi. Lo rivela un’inchiesta del quotidiano britannico Financial Times.

Gli Emirati Arabi hanno vaccinato finora 6 milioni di persone su una popolazione di 10 milioni di abitanti e godono di abbondanti scorte di fiale. Il vaccino sarebbe teoricamente riservato ai residenti. Tuttavia è stato aperto un canale parallelo a quello ufficiale per invitare a vaccinarsi stranieri che godono di buone relazioni con gli sceicchi.

