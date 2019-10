L’ex calciatore Drogba è il nuovo ambasciatore dell’agenzia Onu del turismo

L’ex calciatore Drogba è nuovo ambasciatore dell’agenzia Onu del turismo

L’ex calciatore del Chelsea e della Costa d’Avorio Didier Drogba è un nuovo ambasciatore dell’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO).

Lo ha reso noto Zurab Pololikashvili, il Segretario generale dell’UNWTO, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile.

“Sono sicuro che possiamo promuovere il turismo in Africa perché il continente ha bisogno di maggiore visibilità, promozione e non siamo riusciti a trovare una persona migliore di Didier Drogba”, ha dichiarato Pololikashvili. “Siamo molto orgogliosi e felici e lavoreremo insieme su molti progetti interessanti”, ha concluso il Segretario generale, citato dall’agenzia d’informazione economica africana Agence Ecofin.

Drogba, ex calciatore e stella del Chelsea, ha detto di esser “lieto di essere uno dei nuovi ambasciatori dell’Organizzazione mondiale del turismo e orgoglioso”, spiegando che “è un onore che venga usato il mio nome per rappresentare il turismo e tutti i vantaggi che creano posti di lavoro e consentono alle persone di sognare”.

La nomina è arrivata nel corso della tavola rotonda dei donatori, evento organizzato il 20 e 21 ottobre 2019 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per raccogliere fondi e investimenti destinati allo sviluppo turistico della Costa d’Avorio fino al 2025. In questa circostanza, la Costa d’Avorio ha raccolto promesse di investimenti per 5 miliardi di dollari.

