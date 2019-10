Nasa, la prima passeggiata femminile nello spazio è il 21 ottobre

La prima passeggiata di sole donne nello spazio si farà, e sarà lunedì 21 ottobre. Dopo quella programmata e poi cancellata lo scorso marzo per un problema con le tute, la Nasa ha fissato la nuova data per l’appuntamento spaziale e storico.

Sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) sono già iniziati i preparativi per la passeggiata nello spazio tutta al femminile. Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir sono le protagoniste. E questa volta indosseranno entrambe le tute della taglia giusta.

Lo scorso marzo, infatti, quella che avrebbe dovuto essere la prima passeggiata di sole donne nello spazio è stata rimandata proprio per un problema di tute. Sembra assurdo ma è così. Non c’erano le protezioni della taglia adeguata per fare partire insieme le due astronaute. Questa volta il problema non ci sarà.

La durata della spacewalk di sole donne del 21 ottobre sarà di sei ore e mezza. Durante tutto il mese le due astronaute saranno protagoniste di altre passeggiate spaziali per sostituire le batterie dei pannelli solari della stazione orbitale, ma sono sempre in compagnia di un collega uomo.

Tra gli astronauti uomini con cui stanno lavorando le due scienziate donne ci sono Andrew Morgan e l’italiano Luca Parmitano.

