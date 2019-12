Un giorno al confine di Gaza: diario dal fronte

SDEROT, ISRAELE – Sderot, nel sud di Israele, si trova a circa un chilometro e mezzo dalla striscia di Gaza. TPI è andato sul posto per documentare la situazione in un momento molto delicato per la politica israeliana: scade infatti il termine per una formazione del governo. In alternativa, il parlamento sarà sciolto e saranno indette nuove elezioni. Di seguito il diario di TPI dal confine tra Israele e Gaza.

I missili Kassam

Oggi sono circa 20 le organizzazioni e para-organizzazioni che operano nella striscia. Dal 2001 a oggi, in 18 anni, sono stati lanciati 12mila missili da Gaza solo a Sderot. Circa 26mila in tutto sud Israele.

Un missile Kassam da Gaza costa da un minimo di 150 euro in su. Un missile israeliano Iron Dome per intercettare i Kassam da Gaza costa almeno 64mila.

Iron Dome

Nelle foto, i sistemi di intercettazione dell’Iron Dome israeliano che puntano su Gaza per intercettare i missili.

I rifugi anti-missili

Qui invece i rifugi anti-missili a Sderot, Israele:

L’energia elettrica

Questa centrale elettrica di trova a Heskahlon (Ascalona) che fornisce elettricità a Gaza. La leggenda narrata dalla propaganda israeliana, non confermata, vuole che i miliziani di Gaza sparino contro la stessa centrale che fornisce loro elettricità. Ci sono circa 600-800 camion che ogni giorno da Israele entrano a Gaza per fornire la popolazione con assistenza sanitaria e cibo.

