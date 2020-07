Spagna, concorrente di un Reality Show pugnalato a morte: arrestati due 16enni

Spagna, concorrente reality show pugnalato a morte

Daniel Menjíbar, ex concorrente del reality show spagnolo Women and Men, è stato pugnalato a morte nelle prime ore di sabato 11 luglio vicino un centro commerciale a Torrent, non lontano dalla città di Valencia. A commettere il crimine efferato, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state quattro persone, tra cui due minorenni, subito arrestati per il presunto legame con l’omicidio. Menjíbar, 32 anni, ha subìto ferite da taglio dopo aver partecipato a una discussione molto accesa ed è deceduto prima che i soccorsi arrivassero sul posto. I due arrestati sono due gemelli di 16 anni, che hanno passato il pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, a disposizione della Procura della Repubblica, secondo quanto riferito dallo studio legale Castillo Castrillón Abogados, che si occupa della loro difesa. Menjibar aveva partecipato al programma televisivo nel 2010.

