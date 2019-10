I curdi vanno in guerra ascoltando i Rage Against the Machine | VIDEO

Brad Wilk, ex batterista dei Rage Against the Machine, ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui si vedono i soldati curdi che ascoltano un brano della band, Down Rodeo, mentre si preparano alla guerra con la Turchia.

“Le milizie curdo anarco-comuniste guidano verso il fronte per combattere l’invasione turca facendo esplodere la “Rabbia” (facendo riferimento con un gioco di parole proprio al nome della band) ha scritto il musicista sul social.

Wilk, che adesso suona con la band Prophets of Rage, ha poi scritto: “Rinforzi del SDF (Forze Democratiche Siriane) guidano verso la città di Serekaniye ascoltando a tutto volume i Rage Against the Machine. I risultati sono incoraggianti: il fascismo turco sarà schiacciato, Erdogan cadrà”.

