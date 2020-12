Croazia, padre e figlio estratti vivi dalle macerie possono riabbracciarsi: il video che commuove

Padre e figlio si riabbracciano dopo essere stati estratti vivi dalle macerie provocate dal violento terremoto che ha colpito la Croazia. È accaduto a Petrinja, una delle città più colpite, dove nel corso del pomeriggio, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre padre e figlio che erano rimasti intrappolati dentro l’auto sepolta dalle macerie.

A documentare il momento è stato il giornale croato Jutarnji, con immagini raccolte in diretta che sono state pubblicate e riprese dalle televisioni nazionali, come la rete televisiva N1, e diffuse anche sui social. Le scene del salvataggio e dell’abbraccio tra padre e figlio sono state girate dal giornalista Mario Pušić. La difficile operazione è terminata con applausi dei soccorritori e dei cittadini riuniti.

La scossa di magnitudo 6.4 in Croazia è stata registrata alle 12.20, con epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto ha provocato almeno tre morti. La scossa stata avvertita anche in Italia, da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo, oltre che in altri Paesi tra cui Slovenia, Ungheria, Serbia, Bosnia ed Erzegovina.

A Petrinja il terremoto ha causato enormi danni, con numerosi edifici sono crollati e le squadre di soccorso che stanno cercando di raggiungere le persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Leggi anche: 1. Terremoto in Croazia, crollati asilo e ospedale: morta una bambina. “È come Hiroshima”/ 2. Tutte le scosse di terremoto registrate oggi / 3. Cosa fare in caso di una scossa / 4. Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui

Potrebbero interessarti L'Ema gela AstraZeneca: "Improbabile il via libera al vaccino entro gennaio" Covid, un paziente su 5 manifesta disturbi psichici dopo la diagnosi Terremoto in Croazia, i deputati del parlamento sloveno in fuga dall’Aula | VIDEO