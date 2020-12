Terremoto oggi Croazia 29 dicembre 2020: magnitudo, epicentro | Nord Italia

TERREMOTO OGGI CROAZIA – Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, 29 dicembre 2020, alle 12.20 in Croazia. Un sisma potente, con epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria. Il terremoto è stato avvertito anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi. L’epicentro, secondo quanto riporta l’INGV, è stato registrato in Croazia alle ore 12,19 con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 chilometri. La magnitudo è stata di 6.4. La scossa di ieri era stata di magnitudo 5.2 ed era stata sentita anche in Friuli-Venezia Giulia.

“Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 – spiega all’AGI Alessandro Amato dell’Ingv – e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro”. Molta paura tra i cittadini, ma per ora in Italia non si registrano danni né feriti. I media locali parlano invece di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il sisma è stato percepito anche in Slovenia, Ungheria, Serbia, Bosnia ed Erzegovina. Il centro di Petrinja, a sud di Zagabria, è stato distrutto dalla forte scossa di terremoto che ha colpito la Croazia. Il sindaco, Darinko Dumbovic, citato dal tabloid 24sata, parla di un bambino morto. Ecco le prime immagini del terribile terremoto che ha colpito oggi la Croazia e che iniziano a circolare sui social:

+++ La situazione in Croazia è drammatica, si temono morti e feriti dopo la scossa di #terremoto di magnitudo 6.3 registrata a 40 chilometri da Zagabria. Molti edifici sono stati rasati al suolo +++ #video #news pic.twitter.com/uemmeQ17g7 — Tweet News (@tweetnewsit) December 29, 2020

6.3 Croatia earthquake caught on live TV. pic.twitter.com/wAYwMKyj4I — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) December 29, 2020

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui

Le scosse di oggi, 29 dicembre 2020

Potrebbero interessarti Cosa fare in caso di Terremoto Fortissima scossa di terremoto in Croazia: avvertita in molte regioni d'Italia Terremoto oggi in Italia 29 dicembre 2020: scossa in Croazia avvertita anche nel Nord-Est | Tempo reale