Terremoto Udine oggi giovedì 18 luglio 2024

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, giovedì 18 luglio 2024, a Resia, in provincia di Udine, a una profondità di 9 chilometri.

Il sisma è stato registrato dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 46.3390, 13.2740 ad una profondità di 9 km.

Il sisma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose ma solo tanto spavento. Diverse persone di Udine, ma anche di altre zone del Friuli-Venezia Giulia subito dopo la scossa hanno scritto sui social testimoniando il proprio spavento.

Non è la prima scossa di medio alta intensità registrata oggi in Italia: questa mattina, infatti, un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato ai Campi Flegrei, nella zona tra Bagnoli e Pozzuoli, con la scossa che è stata avvertita anche a Napoli dove molte persone sono scese in strada per lo spavento.