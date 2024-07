Terremoto Campi Flegrei oggi giovedì 18 luglio 2024: avvertita a Napoli

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi, giovedì 18 luglio, ai Campi Flegrei: il sisma, di magnitudo 3.6, è stato avvertito anche a Napoli dove molte persone sono scese in strada per la paura.

La scossa è stata registrata dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1470 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto, individuato tra Bagnoli e Pozzuoli, è stato registrato pochi minuti dopo le 8: diverse le persone, spaventate dalla forte scossa, che hanno iniziato a scrivere sui social in cerca di informazioni.

Numerose persone, a quanto si apprendono, sono scese in strada subito dopo la scossa per paura, anche nel centro di Napoli. Il sisma, fortunatamente, non sembrerebbe aver provocato danni a persone o cose.

Da diversi mesi ormai è in atto un’intensa attività sismica: proprio nelle scorse ore l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva affermato che nuove scosse sarebbero state registrate nei prossimi giorni, così come accaduto nella mattinata di giovedì 18 luglio.

“Il sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei è caratterizzato da lievi fluttuazioni, ai primi di luglio ci aspettavamo che questi valori potessero cambiare, siamo invece tornati al sollevamento di due centimetri al mese, che è obiettivamente un valore alto: sono i valori di questo periodo di crisi bradisismica” ha spiegato all’Adnkronos il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Mauro Di Vito.

“La nostra attenzione è massima, a breve avrò una riunione sull’organizzazione ad agosto per fronteggiare situazioni come quelle dell’agosto dello scorso anno (registrati mille terremoti ad agosto 2023, il dato più alto dal 2005, ndr), in ogni caso la sala dell’Osservatorio Vesuviano è sempre presidiata, c’è massima attenzione ma non si deve cedere il passo all’allarmismo” ha aggiunto Di Vito.