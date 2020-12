Terremoto oggi Verona 29 dicembre 2020: epicentro, magnitudo e ultime notizie

TERREMOTO OGGI VERONA – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 15,36 a Verona e provincia. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la magnitudo è stata di 4.4. L’epicentro è stato registrato nella zona: 3 chilometri ad ovest di Salizzole (provincia di Verona) con coordinate geografiche (lat, lon) 45.24, 11.04 ad una profondità di 9 chilometri.

Si tratta della terza scossa avvertita oggi nella zona. La prima, con magnitudo 3.4, c’è stata alle ore 14,02. Ed è stata registrata con epicentro a 2 chilometri ad ovest di Salizzole (provincia di Verona) con coordinate geografiche (lat, lon) 45.24, 11.06 ad una profondità di 11 chilometri. La seconda invece è stata registrata, con stesso epicentro, alle ore 14,44 ma con magnitudo 2.8.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa non sarebbe in alcun modo legata a quella di 6.4 registrata in mattinata in Croazia.

