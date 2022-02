Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi venerdì 18 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Continuano le tensioni tra Ucraina e Russia, nonostante l’annuncio di Mosca di un parziale ritiro delle proprie truppe dal confine. Oggi i ministri degli Esteri del G7 si incontreranno per discutere della situazione, i separatisti filo-russi del Donbass continuano ad accusare le forze ucraine di averli attaccati. Washington ha confermato che la settimana prossima il segretario di Stato Anthony Blinken incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov “se non si verificherà un’ulteriore invasione dell’Ucraina”, mentre oggi mentre Joe Biden parlerà con gli alleati della Nato. Di seguito, tutte le ultime notizie in diretta sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 9,20 – Colloquio ministri Difesa Russia-Usa – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu parlerà al telefono con il suo omologo americano Lloyd Austin. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Interfax citando il ministero russo, secondo cui la conversazione si terrà su richiesta degli Stati Uniti.

Ore 9,00 – Russia annuncia il ritiro di altre forze dal confine – Il ministero della Difesa russo ha annunciato il ritiro di altri carri armati e veicoli corazzati dalle aree vicine al confine con l’Ucraina, al termine di esercitazioni militari. Secondo il ministero, le forze sono rientrate alle basi permanenti nella regione di Nizhny Novgorod. Inoltre, Mosca ha dichiarato che 10 aerei da guerra sono stati ritirati dalla Crimea.

Ore 8,40 – Ucraina: 60 violazioni del cessate il fuoco in 24 ore – Il ministero della Difesa ucraino afferma di aver registrato 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti nella regione del Donbas nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero, un soldato è rimasto ferito.

Ore 8,20 – Separatisti filo-russi accusano Kiev di aver attaccato un villaggio – I ribelli hanno accusato le forze filo-governative di nuovi attacchi in Ucraina orientale. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax, la Repubblica popolare di Donetsk ha dichiarato che intorno alle 5:30 ora locale è stato colpito il villaggio di Petrivske.

Ore 8,00 – G7, Baerbock: “Pronti a dialogo serio con la Russia” – La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha detto che il Gruppo dei Sette (G7) è pronto a tenere “un dialogo serio” con la Russia sulla crisi ucraina. “Useremo Monaco per lanciare un messaggio di unità: siamo pronti per un dialogo serio sulla sicurezza per tutti”, ha detto Baerbock. A margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che prende il via oggi e durerà fino a domenica, i ministri degli Esteri del G7 terranno un vertice sulle tensioni in Ucraina.