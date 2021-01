Covid, la “variante brasiliana” fa paura: in Amazzonia ospedali al collasso

La pandemia da Coronavirus supera la soglia dei due milioni di morti nel mondo e continua ad accelerare nel mondo, avviandosi verso i 94 milioni di casi a livello globale: questa settimana i nuovi contagi sono cresciuti del 10% rispetto ai sette giorni precedenti.

Uno dei Paesi che in questo momento preoccupa di più è il Brasile: con oltre 1100 decessi e quasi 68 mila contagi in un solo giorno, è travolto dalla pandemia. Gli ospedali senza ossigeno sono al collasso e medici e infermieri non sanno più come soccorrere i malati. In alcune zone, come Manaus capitale dell’Amazzonia, la sanità è allo stremo.

Venerdì sono arrivati rifornimenti in extremis con gli aerei militari, che hanno poi evacuato diversi pazienti e neonati prematuri verso ospedali in altri stati del Paese. La città di frontiera, che ha un solo collegamento stradale, ma diretto in Venezuela, è allo stremo. In 24 ore si sono contati 113 morti e 3151 nuovi contagi su una popolazione di poco più di due milioni. In alcuni casi i medici sono costretti in alcuni casi ad utilizzare la ventilazione manuale per i pazienti Covid rimasti senza ossigeno. E proprio a Manaus si sarebbe sviluppata una nuova variante, molto aggressiva, del virus Covid-19 considerata potenzialmente più contagiosa di qualsiasi altra mutazione individuata finora. L’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto uno sforzo globale per espandere il sequenziamento e la condivisione dei dati sulle nuove varianti e una maggiore collaborazione scientifica per affrontare le incognite.