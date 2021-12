Covid, ancora record di contagi in Regno Unito: oltre 93mila in 24 ore. Raddoppiano i casi di Omicron

Il Regno Unito ha fatto registrare per il terzo giorno consecutivo un nuovo record assoluto di casi di Covid-19, mentre continuano a crescere vertiginosamente i contagi della nuova variante omicron.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 93.045, dopo i 88.376 casi riportati ieri e i 78.610 di mercoledì, mentre i casi giornalieri di omicron sono quasi raddoppiati passando da 1.691 a 3.201, per un totale finora di 14.909. Nonostante il numero finora esiguo di ricoverati per omicron, attualmente 65, le autorità britanniche temono che la diffusione estremamente rapida della variante possa comunque travolgere il sistema sanitario. Anche se la proporzione di malati gravi dovesse essere inferiore a quanto avviene per altre varianti, i numeri in continua crescita potrebbero presto rendere l’ondata ingestibile. Secondo l’epidemiologa Susan Hopkins, chief medical adviser dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), con un tempo di raddoppio inferiore a tre giorni, e in alcuni contesti a due, i casi giornalieri potrebbero addirittura arrivare a un milione entro fine mese.

Secondo uno studio pubblicato ieri dall’Imperial College di Londra, il rischio di reinfezione per la variante omicron è di 5,4 volte superiore rispetto alla delta. Secondo la ricerca questo implica che chi ha già contratto Covid-19 potrebbe avere una protezione dalla reinfezione tramite omicron pari solamente al 19%. “Non troviamo prove (…) che Omicron abbia una gravità diversa da delta”, ha affermato lo studio, che ha analizzato le persone risultate positive a un tampone molecolare in Inghilterra tra il 29 novembre e l’11 dicembre.