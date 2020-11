Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 62 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1 milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 29 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 08,20 – Giappone, record di casi: 2.688 in 24 ore – Il Giappone ha registrato un record di casi da Covid-19: 2.688 ieri, secondo il bollettino ufficiale diffuso dalle autorità sanitarie oggi. Come riportano i media nazionali, il dato segna l’incremento maggiore di contagi su base giornaliera dall’inizio della pandemia. Il bilancio totale nel Paese è di 145.365 casi e 2.119 morti, con 32 decessi nelle ultime 24 ore. Record anche per i ricoveri in terapia intensiva: sono 440 secondo il ministero della Sanità.

Ore 07,00 – Croazia, premier in isolamento: la moglie è positiva – Il premier croato Andrej Plenkovic è stato costretto a mettersi in isolamento dopo che sua moglie è risultata positiva al Covid. Lo ha annunciato il portavoce del governo, precisando che il capo dell’esecutivo si è sottoposto al tampone ed è “negativo”. “Gli è stato ordinato di restare in isolamento a casa per i prossimi 10 giorni. Continuerà a portare avanti i suoi doveri da casa”, ha aggiunto.

Ore 06,30 – Australia, 30 giorni di fila senza contagi nello Stato di Victoria – Lo Stato australiano di Victoria non registra nuovi casi di coronavirus da 30 giorni consecutivi. Non ci sono casi attivi né pazienti, e l’ultimo è stato dimesso dall’ospedale lunedì. Per le autorità sanitarie, 28 giorni senza nuovi contagi significano che il virus è stato eliminato dalla comunità. Resta obbligatorio mantenere le distanze e indossare le mascherine al chiuso ma non all’aperto. La nuova condizione permetterà ai residenti dello Stato di Victoria di riprendere a viaggiare all’interno del Paese: New South Wales ha già revocato le restrizioni, mentre Queensland e South Australia seguiranno dal 1 dicembre. L’unica eccezione è il Western Australia che non intende riaprire i confini interni.

Ore 06,00 – Londra, 150 arresti nelle proteste anti-lockdown – Sono oltre 150 le persone arrestate dalla polizia di Londra durante le proteste anti-lockdown. Tra le accuse ai manifestanti fermati, violazione delle misure anti-Covid, aggressione a un agente e possesso di droga. In Inghilterra dal 5 novembre è in vigore un nuovo lockdown, con la chiusura di tutti i negozi non essenziali e l’uscita da casa consentita solo per lavoro ed emergenze. Le autorità intendono revocare le misure il 2 dicembre e decretarne di nuove in vista delle festività.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

La Svizzera apre le piste da sci – Quasi cinquemila casi di coronavirus al giorno, terapie intensive piene, medici malati: per L’Oms Ginevra è un epicentro europeo, ma la stagione inizia lo stesso. Oltre settemila chilometri di piste, quasi duemila impianti di risalita. “Sarà una grossa sfida”, dicono le voci ufficiali del governo. In direzione contraria e forse un po’ ostinata, la Svizzera apre la stagione dello sci.

Afp, superati 400 mila morti in Europa – Ha superato i 400 mila decessi il bilancio del Covid-19 in Europa. E’ quanto risulta dal conteggio di Afp.

Danimarca, continuano le polemiche: si pensa a dissotterrare i visoni – Non accenna a chiudersi in Danimarca la ‘saga’ dei visoni abbattuti per il timore del Covid-19: adesso l’opposizione ha chiesto al governo a dissotterrare milioni di visoni che sono stati sepolti nelle fosse comuni. Allarmano infatti i due luoghi di sepoltura scelti nello Jutland: uno è vicino a un lago balneabile e l’altro non lontano da una fonte di acqua potabile.

Virologo tedesco: “Il virus viene dal nord Italia” – “Il virus diffuso in tutto il mondo in questo momento non è il virus di Wuhan. È il virus del nord Italia”, questa la dichiarazione del famoso virologo tedesco Alexander Kekulé, direttore dell’Istituto di microbiologia medica dell’Universitätsklinikum Halle all’emittente televisiva tedesca Zdf.

Regno Unito, Johnson vuole ministro dedicato al vaccino: “Prime dosi a giorni” – Il premier britannico, Boris Johnson, ha nominato un ministro specifico che dovrà guidare la campagna per la distribuzione del vaccino anti-Covid. Il premier ha di fatto accolto una proposta del Labour Party che suggeriva come il ruolo fosse necessario per evitare il ripetersi di errori fatti durante la pandemia (per esempio, sul rilevamento e tracciamento dei casi). La ‘new entry’ nel governo britannico è Nadhim Zahawi, che avrà una responsabilità specifica per il vaccino almeno fino alla prossima estate, ha fatto sapere Downing Street. Nel frattempo, è emerso che il primo vaccino contro il coronavirus potrebbe essere approvato dalle autorità di regolamentazione nel Regno Unito “tra inizio e metà dicembre”, e che gli operatori sanitari potrebbero ricevere le primi dosi nel giro di giorni”. Agli ospedali, secondo il Guardian, è stato chiesto di prepararsi a praticare le prime iniezioni con il vaccino Pfizer/BioNTech “entro appena 10 giorni”.

