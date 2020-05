CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 5,4 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo: la pandemia ha provocato la morte di oltre 344mila persone, con la Russia che solo ieri ha registrato 8.946 nuovi casi, confermandosi il secondo Paese dopo gli Usa per numero di contagiati. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 26 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Brasile: 807 decessi in un giorno, per la prima volta più degli Usa – Il bilancio giornaliero dei decessi registrati in Brasile per il Covid-19 supera per la prima volta quello degli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta Reuters, sono infatti morte 807 persone mentre negli Usa i decessi dell’ultimo giorno sono stati 620. Il Brasile è al secondo posto dietro gli Usa nella classifica mondiale dei contagi, con 274.898 casi e il numero totale delle vittime ufficiali è di 23.473 ma si teme che i numeri reali siano molto superiori.

Ore 06.00 – Perù: aumentano i casi, secondo solo al Brasile in America Latina – Il Perù, 32 milioni di abitanti, è secondo nella poco ambita classifica della diffusione del coronavirus, dietro al gigante Brasile che di abitanti ne ha oltre 209 milioni. Infatti i casi confermati di contagio hanno raggiunto 123.979, oltre 4 mila più di ieri, e i decessi ammontano a 3.629, di cui 173 nelle ultime 24 ore.



CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

L’Oms sospende i test sull’uso dell’idrossiclorochina: “Tasso di mortalità più elevato” – L’Oms ha sospeso per il momento il trattamento anti Covid-19 con l’idrossiclorichina in seguito ad alcuni studi che ne hanno dimostrato l’alto tasso di mortalità. Lo ha reso noto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Venerdì The Lancet ha pubblicato uno studio di monitoraggio su idrossicolorochina e clorochina e i suoi effetti sui pazienti Covid-19 che sono stati ricoverati in ospedale. Gli autori hanno riferito che tra i pazienti che hanno ricevuto il farmaco, da solo o con un macrolide, hanno stimato un tasso di mortalità più elevato”, ha spiegato Tedros.

Giappone: premier Abe revoca stato di emergenza – Il premier giapponese, Shinzo Abe, ha revocato lo stato di emergenza nazionale per il Coronavirus, riaprendo gradualmente la terza economia mondiale dopo il rallentamento dei contagi. “Avevamo criteri molto severi per revocare lo stato di emergenza. Abbiamo ritenuto di aver soddisfatto questi criteri” ha dichiarato Abe in una conferenza stampa.

Il Presidente del Cile: “Sistema sanitario al limite” – Il sistema sanitario cileno “è molto vicino al limite”. Lo ha dichiarato il presidente Sebastian Pinera, dopo un rapido aumento dei casi di Covid-19 nel Paese negli ultimi giorni, che ha portato il totale dei contagi vicino ai 70 mila (69.102). “Siamo molto vicini al limite, perché abbiamo avuto un incremento molto grande della richiesta di cure mediche e di posti letto e ventilatori in terapia intensiva”, ha ammesso Pinera visitando un ospedale a Santiago, dove si registra la più alta concentrazione di casi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

