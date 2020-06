Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a causare migliaia di morti nel mondo. Sono oltre 475mila le vittime, mentre i contagi sono oltre 9,2 milioni. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 25 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Morto in Brasile Leandro Costa, il clown “Patata” che faceva divertire i bambini – È morto all’età di 44 anni Leandro Maduro Costa, conosciuto da tutti in Brasile come il clown Patata. Con la sua attività di pagliaccio aveva svolto un ruolo importantissimo negli ospedali di Rio de Janeiro, dando conforto a moltissimi pazienti ammalati di Covid, in particolare ai bambini. Nonostante girasse tra i reparti degli ospedali con tutte le precauzioni del caso, Costa si era ammalato di Coronavirus lo scorso 7 maggio. Dopo qualche giorno le sue condizioni erano migliorate ed era stato dimesso dall’ospedale. Poi però, negli ultimi giorni, c’è stata una nuova ricaduta, che si è rivelata fatale.

Ore 06.30 – L’Australia invia 1.000 soldati a Melbourne – L’esercito australiano ha annunciato che invierà 1.000 soldati a Melbourne per aiutare a contenere l’unico significativo focolaio di coronavirus del Paese a causa dei timori di una seconda ondata. Lo stato di Victoria ha registrato la scorsa settimana un picco di contagi, quasi 150. Numeri molto bassi se confrontati ai livelli globali l’epidemia ha scosso l’Australia, che ha ridotto le restrizioni dopo aver frenato la diffusione del virus. La ministra della Difesa, Linda Reynolds, ha riferito che i 1.000 soldati saranno inviati “nei prossimi giorni”. Fino a 850 militari dovranno monitorare i viaggiatori rimpatriati sottoposti a quarantena obbligatoria in albergo, mentre gli altri forniranno supporto logistico e medico. Il personale militare sta già presidiando i confini degli stati chiusi ai visitatori esterni e sta fornendo supporto alla pianificazione dei servizi sanitari e di gestione delle emergenze. L’Australia ha registrato circa 7.500 casi di coronavirus e 103 decessi in una popolazione di 25 milioni.

Ore 06.00 – Negli Usa quasi 36 mila nuovi casi e 756 morti – Gli Usa registrano 35.909 nuovi casi di coronavirus e altri 756 decessi legati al Covid. Il numero totale delle infezioni è salito a 2.378.648, mentre si conferma la tendenza al rialzo. Le vittime sono 121.932.

Oltre 100mila morti in America Latina e Caraibi – La regione dell’America Latina e dei Caraibi ha superato ieri i 100.000 decessi per coronavirus, più della metà dei quali avvenuti in Brasile, secondo un bilancio AFP basato su dati ufficiali. La pandemia sta accelerando nella regione, che ora ammonta a 2,1 milioni di casi di Covid-19, con Brasile, Messico, Perù e Cile i Paesi più colpiti.

Germania, nuovo focolaio a Berlino: 44 positivi – Non c’è pace per la Germania. Dopo i focolai scoppiati nel mattatoio Toennies e il conseguente lockdown disposto nel distretto di Guetersloh, ora si registra un nuovo focolaio in un condominio di Berlino, nel quartiere di Friedrichshain. Sono in totale 44 i positivi, tutti messi in quarantena. Le autorità in queste ore stanno tracciando tutti i contatti avuti dagli infetti negli ultimi giorni per capire se l’entità del focolaio sia più vasta. I positivi sono tutti asintomatici o paucisintomatici, e tra loro vi sono anche dei bambini. Nei giorni scorsi si era registrato un altro focolaio nella capitale tedesca, nel quartiere di Neukoelln, con 100 positivi e quasi 400 famiglie messe in quarantena.

Coronavirus: 477 mila morti nel mondo, raddoppiati in 2 mesi – La pandemia di Coronavirus ha causato oltre 475 mila morti in tutto il mondo, con un bilancio che è raddoppiato in meno di due mesi, secondo un conteggio effettuato dall’Afp da fonti ufficiali. In totale, 477.117 persone sono morte in tutto il mondo e attualmente sono 9.263.743 i casi di contagio registrati. L’Europa rimane l’area con il maggior numero di decessi (193.800), ma la regione in cui la pandemia sta progredendo più rapidamente al momento è l’America Latina, dove il numero di morti ha superato ieri quota 100mila.

Cancellata la maratona di New York 2020 – La maratona di New York, la più grande al mondo, è stata cancellata a causa del Coronavirus. Quest’anno sarebbe stata la sua cinquantesima edizione: la manifestazione era prevista per il primo di novembre. La maratona attrae ogni anno circa 50.000 corridori, 10.000 volontari e un milione di fan lungo le strade della città.

