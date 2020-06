Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 6 milioni i casi di Coronavirus accertati nel mondo finora. La pandemia – originatasi in Cina e poi diffusasi in particolare in Occidente – è particolarmente diffusa oggi in Europa, Stati Uniti e Brasile. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi martedì 2 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – In Usa oltre 1,8 mln di casi, 105.000 morti – Negli Stati Uniti sono stati registrati 1.809.109 casi di Coronavirus e 105.099 decessi, secondo l’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins. Nella giornata di ieri ci sono stati negli Usa altri 18.937 contagi e 718 morti.

Oms, speriamo di mantenere la collaborazione con gli Usa – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso la speranza di continuare la sua “collaborazione” con gli Stati Uniti dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato l’interruzione dei rapporti, accusandola di essere filo-cinese.

Usa, primo test di una cura anticorpale ​su uomo – La società farmaceutica americana Eli Lilly and Company ha annunciato di aver avviato il primo test su uomo di una terapia anticorpale studiata per il trattamento del Covid-19. La prima fase della sperimentazione verificherà se la terapia è sicura e ben tollerata; e questi risultati sono attesi a fine giugno. I primi pazienti Covid-19 in trattamento con la terapia sono ricoverati a Grossman School of Medicine della New York University a New York, Cedars-Sinai a Los Angeles e Emory University ad Atlanta, ha spiegato la compagnia alla Cnn. Se il trattamento risulterà efficace, il farmaco potrà essere disponibile entro l’autunno. È stato creato in collaborazione con AbCellera, una società di biotecnologie con sede in Canada.”Fino ad ora, gli scienziati hanno cercato di riutilizzare medicine, farmaci sviluppati per nuove malattie per vedere se funzionano anche contro il Covid-19, ma non appena è iniziata questa epidemia, abbiamo dovuto lavorare per creare una nuova medicina contro questa malattia”, ha dichiarato Dan Skovronsky, vice presidente senior e direttore scientifico di Eli Lilly.

