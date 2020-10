Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 37 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – In Francia 16.101 casi nelle ultime 24 ore – Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 16.101 casi di Covid-19 e 46 decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese. Il tasso di positività al test si attesta ora all’11,5%, contro l’11% di ieri. Il totale delle vittime del Covid in Francia è a 32.730.

Gb: Johnson presenterà domani 3 livelli di lockdown anti-Covid – Il premier britannico, Boris Johnson, presenterà domani alla Camera dei Comuni la nuova strategia per fare fronte alla seconda ondata della pandemia di Covid-19 in Gran Bretagna. Secondo le anticipazioni diffuse dai media britannici, l’Inghilterra sarà suddivisa in tre diversi livelli di lockdown dalla prossima settimana, con milioni di persone che dovranno affrontare restrizioni più severe. Pub, ristoranti e strutture per il tempo libero saranno chiusi in alcune parti del Nord. Secondo le anticipazioni, le persone che vivono nelle aree a livello più rigoroso – il tre – riceveranno l’ordine di non avere alcun contatto sociale con nessuno al di fuori della propria famiglia in nessun contesto. Si tratta di un passo che restringe le regole attuali nelle città del nord con alti tassi di contagi come Newcastle e Liverpool, dove le persone possono incontrare altre famiglie all’aperto ma non nel loro giardino o in un pub. Il livello più rigoroso arriverà anche con un pacchetto di compensazione finanziaria per le aziende costrette a chiudere. Le restrizioni di secondo livello dovrebbero essere le stesse attualmente nel nord-est e nel Merseyside: nessuna mescolanza in case o giardini e nessuna mescolanza in ambienti di ospitalità. Incontrare persone che vivono in famiglie diverse in queste zone è attualmente “sconsigliato” ma non vietato. Il livello uno è quello più leggero che prevede semplicemente il distanziamento sociale.

Covid: Gates, terapia usata da Trump è la più promettente – Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha definito “non una cura” il trattamento con anticorpi monoclonali utilizzato per contrastare l’infezione da coronavirus del presidente Donald Trump, ma anche la “più promettente” tra le terapie a disposizione. “Il termine ‘cura’ è inappropriato – ha commentato in un’intervista alla Nbc – perché non funzionerà per tutti. Ma di tutte le terapie, questa è la più promettente”, ha spiegato. Gates ha annunciato che la fondazione guidata da lui e dalla moglie Melinda sta finanziando un’azienda, Eli Lilly, che con Regeneron “è tra le più veloci” nel produrre anticorpi che, come nel caso della terapia adottata per il presidente, si sono rivelati efficaci. “Potrebbero ridurre la mortalità di un po’ – ha concluso – associata ad altri strumenti, sarebbe una grande cosa”.

Covid: in Gran Bretagna 12.872 nuovi casi e 65 morti, dati in calo – La Gran Bretagna registra altri 12.872 casi di coronavirus e 65 morti nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente i nuovi casi erano stati 15.166 e le vittime 81. Le infezioni confermate dall’inizio dell’epidemia sono 603.716 casi e le vittime 42.825. I numeri della domenica, ricorda il Guardian, sono spesso inferiori a causa dei ritardi nelle segnalazioni durante il fine settimana.

Casa Bianca bloccò l’obbligo delle mascherine su bus, treni e aerei – La Casa Bianca ha bloccato le disposizioni del Centers for Disease Control and Prevention che richiedevano l’obbligo di indossare la mascherina su tutte le forme di trasporto pubblico e commerciale. Lo scrive il New York Times secondo cui l’ordine delle autorità sanitarie sarebbe stato l’obbligo più stringente a livello federale. L’ordine, infatti, avrebbe richiesto la mascherina su tutti i mezzi di trasporto e nelle stazioni. La task force contro il Coronavirus, secondo quanto afferma il New York Times, non ha voluto neanche discutere l’ipotesi.

Russia: 13.634 nuovi casi, record da inizio pandemia – Nuovo record di casi di Covid-19 in Russia: 13.634 contagi confermati nelle ultime 24 ore e 149 decessi. Il dato, diffuso dall’ultimo bollettino ufficiale, è il peggiore dall’inizio della pandemia. Il bilancio complessivo di casi nel Paese, il quarto più colpito al mondo, è di 1.298.718 e di 22.597 morti.

Oms: record di casi in Europa – L’Europa ha registrato il secondo record giornaliero di casi di Covid-19, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 123.684 contagi, un dato che porta il bilancio totale nel Vecchio Continente a 6.836.958 contagi, di cui 245.226 decessi.

Record di casi in Belgio, quasi 8mila in 24 ore – Tra il 1° e il 7 ottobre in Belgio si sono registrate una media di 3.749,3 nuove infezioni da Covid-19 al giorno. Si tratta di un aumento dell’89% rispetto al rilievo effettuato nell’arco dei precedenti sette giorni, secondo i dati diffusi oggi dall’Istituto di sanità pubblica. Solo nelle ultime 24 ore, il Belgio ha registrato quasi 8mila nuovi casi, una cifra record.

Casi in calo in Germania – Sono 3.483 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore registrati dall’istituto Robert Koch, associato al governo tedesco. Si tratta di un dato in diminuzione rispetto ai 4.721 dichiarati ieri. In totale la Germania ha registrato 322.864 casi diagnosticati di contagio.

Oms: ancora record di casi nel mondo – È ancora record nell’incremento giornaliero di casi di Covid-19 nel mondo: 383.359 nuovi contagi sono stati registrati ieri dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. A livello globale, i casi secondo l’Oms sono arrivati a 36.754.395 con 1.064.838 morti.

India: superati i 7 milioni di casi – Il numero di casi diagnosticati di Covid-19 in India ha superato la soglia dei 7 milioni, una cifra che si avvicina a quella raggiunta dagli Stati Uniti, il Paese al mondo più colpito dalla pandemia. I dati del ministero mostrano un incremento di quasi 75mila nuovi contagi nelle ultime 24, portando il totale dei contagiati a 7,05 milioni. Tuttavia, il dato, secondo gli esperti, potrebbe essere molto più alto dal momento che il tasso di screening è molto più basso che in altre nazioni.

Medico Trump: “Non più a rischio trasmissione virus ad altri” – Il presidente Usa Donald Trump “non è più a rischio trasmissione ad altri”. Lo ha annunciato il suo medico, Sean Conley, in un comunicato, spiegando che una serie di test a cui è stato sottoposto il capo della Casa Bianca hanno mostrato che “non ci sono più prove che il virus si stia replicando attivamente”. “I test” ha aggiunto il dottore “mostrano una diminuzione della carica virale”. Il bollettino comunica che le condizioni di Trump rispettano i criteri per mettere fine all’isolamento, ma non specifica se il capo della Casa Bianca sia risultato negativo al tampone.

Usa: oltre 58mila casi, nuovo massimo da due mesi – Negli Usa, nuovo massimo da due mesi a questa parte con oltre 58mila nuovi casi di Covid-19. Il totale dei contagi accertati è di 7.702.783 e quello dei morti è arrivato a 214.171.

Superati i 37 milioni di casi nel mondo – Sono 37.046.590 i casi accertati di Covid-19 nel mondo secondo i dati aggiornati della John Hopkins University. I morti finora sono 1.070.275, mentre il totale dei guariti è arrivato a 25.714.992.

