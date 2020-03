Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo. Il numero di casi di contagio confermati nel mondo sono 303.001, le vittime sono invece oltre 13 mila (dati pubblicati dalla Johns Hopkins University). Le persone guarite sono oltre 91 mila. Tanti i paesi in difficoltà. In particolare la Spagna che sembra ormai vicina al collasso, con i posti letto in terapia intensiva a Madrid già al completo e numeri di contagiati e morti per il coronavirus in continua crescita. Oltre 30 mila i casi negli Stati Uniti. Circa un miliardo di persone, stime della France Presse, sono confinate a casa in decine di Paesi nel tentativo di contenere il virus. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus.

Ore 08,00 – Corea del Sud, minimo nuovi contagi dal picco del 29 febbraio – Rallentano ai minimi dal picco del 29 febbraio scorso i contagi in Corea del Sud, dove secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie si sono registrati 64 nuovi casi accertati di contagio nella giornata di ieri, sotto quota cento per il secondo giorno consecutivo. In totale, sono 8.961 i casi accertati nel Paese, tra cui 111 morti. Dei 64 nuovi casi accertati, 24 i sono registrati nella città di Daegu e nella provincia del Gyeongsang settentrionale, dove si trova il più grosso focolaio nel Paese asiatico.

Ore 07,45 – Canada non manderà suoi atleti alle Olimpiadi – Nel giorno in cui il Cio apre per la prima volta all’eventualità di uno slittamento delle Olimpiadi di Tokyo di questa estate, il Canada dichiara che in ogni caso non manderà nessun atleta ai Giochi olimpici se si terranno come previsto alla fine di luglio. Lo hanno annunciato il Comitato olimpico canadese e quello paralimpico. Secondo i comitati canadesi, le Olimpiadi dovrebbero essere rinviate di un anno: “Anche se riconosciamo le complessità legate a un rinvio, niente è più importante della salute e della sicurezza dei nostri atleti e della comunità mondiale e della salute pubblica”.

ore 07.30 – Il premier giapponese ammette: “Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero slittare” – Le Olimpiadi previste per la prossima estate in Giappone potrebbero slittare. Lo ha ammesso per la prima volta il primo ministro giapponese Shinzo Abe parlando davanti al Parlamento, dopo che il Comitato olimpico internazionale ha fissato una scadenza per l’eventuale decisione entro le prossime 4 settimane.

“E’ difficile tenere i Giochi in questo modo”, ha detto Abe al parlamento, in quello che è il primo suo commento sulla possibilità di rinviare le Olimpiadi a causa della pandemia di coronavirus. “Tenendo in considerazione la salute degli atleti, potrebbe essere inevitabile prendere la decisione di rinviarli”. Abe ha poi chiarito che non intende cancellare l’evento sportivo dell’anno. “Anche se il Comitato Internazionale Olimpico prenderà una decisione finale, siamo della stessa opinione che la cancellazione non è un’opzione”. L’opinione è stata ribadita successivamente anche dal presidente del Comitato Olimpico giapponese, Yoshiro Mori, che ha assicurato in conferenza stampa, che i Giochi Olimpici di Tokyo non saranno cancellati.

0re 07.00 – Cina, quinto giorno consecutivo senza contagi interni – Primo calo del numero di casi importati di coronavirus in Cina, dopo quattro giorni di aumenti. Secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Commissione Nazionale per la Sanità di Pechino, sono stati 39 i casi accertati di coronavirus provenienti dall’estero, in calo contro i 46 registrati sabato scorso, mentre per il quinto giorno consecutivo non si sono verificati contagi a livello locale. Nel corso del fine settimana, la Cina ha messo in atto nuove restrizioni per tentare di diminuire il numero di persone positive al coronavirus provenienti dall’estero, mentre a Wuhan sono state allentate ulteriormente le restrizioni messe in atto a gennaio scorso, dopo lo scoppio dell’epidemia.

ore 06.00 – Harvey Weinstein positivo: è in isolamento in carcere – L’ex produttore hollywoodiano Harney Weinstein è risultato positivo al coronavirus ed è stato messo in isolamento nella struttura carceraria di Wende Correctional Facility vicino Buffalo, dove ha iniziato a scontare la condanna a 23 anni per crimine sessuale e stupro di terzo grado. Lo ha riferito il New York Post.

0re 05.30 – Stati Uniti: fallisce al Senato primo voto sugli aiuti economici – Fallito al Senato il primo tentativo di far passare un ampio pacchetto di misure da 1.600 miliardi di dollari per aiutare l’economia americana, colpita dall’emergenza coronavirus. I democratici hanno bloccato l’iniziativa, facendo mancare i 60 voti necessari, mentre continuano i negoziati per sbloccare l’impasse.

COSA È SUCCESSO IERI:

Germania, Merkel in quarantena – La canelliera tedesca Angela Merkel è in quarantena dopo aver scoperto che un medico con cui è venuta in contatto è risultato positivo al Coronavirus. Nei prossimi giorni la cancelliera verrà sottoposta ripetutamente ai test del Covid 19

“Verso rinvio Tokyo 2020, ma entro l’anno” – Le Olimpiadi di Tokyo 2020 potrebbero essere rinviate. I media spagnoli: il Comitato Olimpico Internazionale avrebbe deciso per lo spostamento del grande evento, che si sarebbe dovuto svolgere da venerdì 24 luglio a domenica 9 agosto. La decisione sarebbe stata presa a seguito dell’emergenza sanitaria mondiale provocata dal coronavirus. Le ipotesi di recupero più plausibili sarebbero tre: novembre 2020 e le due estati successive, 2021 e 2022.

Stati Uniti, senatore Rand Paul positivo al Coronavirus – Rand Paul è il primo senatore a risultare positivo al Covid 19

Regno Unito, 3 mesi di quarantena per 1,5 milioni di britannici – A 1,5 milioni di britannici, giudicati vulnerabili al Coronavirus, il governo chiederà di restare a casa in quarantena per almeno 12 settimane e di evitare contatti con altre persone. E’ lo scudo messo in campo dalle autorità del Regno Unito per proteggere gli ultra 65enni, donne incinte e coloro con patologie pregresse.

In Spagna 394 nuovi morti, +30% in 24 ore – La Spagna ha annunciato 394 nuovi decessi legati all’epidemia di Covid-19, portando così il bilancio totale dei morti a 1.720, il più alto in Europa dopo l’Italia. Si tratta di un incremento del 30% rispetto a ieri. Il numero di casi confermati di contagio è salito del 14% (3.646 unità) fino a 28.572, secondo le cifre diffuse dal ministero della Salute.

India, scatta coprifuoco diurno di 14 ore – È entrato in vigore oggi in India un coprifuoco diurno di 14 ore, con la chiusura di tutte le attività non essenziali compresi metropolitane e treni, per contenere la rapida diffusione del nuovo coronavirus nel Paese, dove i casi di contagio registrati finora sono 315. Il primo ministro, Narendra Modi, ha annunciato che il coprifuoco terminerà alle 21 di oggi (orario di New Delhi). “Chiedo che tutti i cittadini diventino parte di questa campagna nazionale di coprifuoco, per rendere un successo la lotta contro il coronavirus”, ha scritto Modi su Twitter questa mattina poco prima dell’inizio della misura restrittiva, invitando tutti a “rimanere a casa e al sicuro”

