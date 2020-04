Coronavirus, ultime notizie dal mondo: superate le 150mila vittime

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus conta ad oggi più di 150mila vittime in tutto il mondo, di cui due terzi in Europa (oltre 96mila). Ad avere il bilancio più alto gli Stati Uniti: i decessi per via dell’infezione da Covid-19 negli Usa sono infatti oltre 34mila. Secondo quanto stimato dall’Oms, sono stati registrati più di 2 milioni di contagi in 193 Paesi e territori. In fase di allargamento è l’epidemia in Russia, con il presidente Vladimir Putin che si è detto preoccupato per il grande incremento di contagi a Mosca e in altre regioni. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 18 aprile 2020.

Ore 9,30 – Trump sprona gli Stati a riaprire – Il presidente, dopo aver presentato le linee guida sulle riaperture lasciando ai governatori il potere di decidere i tempi, difende le proteste contro il distanziamento sociale e annuncia aiuti per 19 miliardi agli agricoltori. Negli Usa oltre 702 mila contagi e 37 mila decessi.

Ore 8,30 – Studio, numero contagiati fino a 85 volte più alto – Il numero di persone contagiate dal coronavirus può essere decine di volte maggiore di quanto si pensi, da 50 a 85 volte le cifre indicate. Sono le conclusioni di un studio dei ricercatori dell’Università di Stanford, in California, su un campione di 3.330 persone nella contea di Santa Clara. Lo studio, secondo i ricercatori il primo su larga scala nel suo genere, è stato effettuato identificando gli anticorpi in soggetti sani attraverso un test con puntura sul dito. Al momento della ricerca, la contea di Santa Clara aveva 1.094 casi confermati di Covid-19 e 50 morti. Ma in base al tasso di persone che hanno anticorpi, è probabile che il numero dei contagiati sia compreso tra 48.000 e 81.000. Questo significa anche che il coronavirus è anche potenzialmente molto meno mortale. Il tasso di mortalità per Covid-19 negli Stati Uniti è del 4,1% mentre, in base ai risultati dello studio dei ricercatori di Stanford sarebbe compreso tra lo 0,12% e lo 0,2%

Ore 7,30 – Usa, più di 702 mila casi e oltre 37mila morti – Il numero di casi accertati di Coronavirus negli Usa è salito a 702.164. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, le vittime sono 37.054.

Ore 7,00 – I dati aggiornati – Il numero di decessi di persone contagiate dal Coronavirus nel mondo ha superato quota 150 mila, mentre i contagi accertati sono 2.243.710. Secondo i dati della Johns Hopkins University, le vittime accertate sono 154.219.

COSA È SUCCESSO IERI

Francia, superati i 20mila morti – La Francia ha registrato altri 761 decessi di persone contagiate dal Covid-19 nelle scorse 24 ore, il che porta il bilancio totale dei morti a 18.681. Lo ha annunciato Jerome Salomon, direttore generale della Sanità francese. Oltre 2 mila persone (2.167) sono state ricoverate, col totale dei pazienti Covid-29 in ospedale salito a 31.190.

Nel mondo oltre 4,5 miliardi di persone in casa – Nel mondo il totale di persone in casa a causa delle restrizioni per il Coronavirus è di quattro miliardi e mezzo, in 110 Paesi diversi. Si tratta del 60 per cento dei 7,79 miliardi di persone nel mondo secondo l’ultimo calcolo dell’Onu sulla popolazione mondiale. Più di 500 milioni di persone sono state sottoposte a questo tipo di restrizioni il 18 marzo, più di 1 miliardo il 23 marzo, più di 2 miliardi il giorno dopo e più di 3 miliardi il 25 marzo.

Russia, oltre 32mila contagi – La Russia ha registrato 4.070 nuovi casi di contagio da Covid-19, che portano il totale a 32.008. I dati ufficiali hanno parlato di altri 41 morti, con i quali il totale è salito a 273. In una videoconferenza con i governatori, Putin ha detto che “i rischi di un allargamento dell’epidemia sono ancora molto alti, non solo a Mosca, ma in molte altre regioni russe”.

Usa, oltre 670mila casi – Sono 33.318 i morti per Coronavirus negli Usa. I contagiati accertati sono 672.246, secondo le rilevazioni della Johns Hopkins University. I nuovi casi di ieri erano 1.095 e i morti 50. Il totale include tutti e 50 gli Stati, il District of Columbia e altri territori Usa e i casi dei cittadini rimpatriati.

Leggi anche:

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

1. “Vola solo chi osa farlo”: il genio anarchico e sognatore di Luis Sepùlveda 2. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è la lezione di vita di Luis Sepulveda 3. Cnn: “Intelligence Usa indaga su origine virus, c’è l’ipotesi di un laboratorio a Wuhan” 4. Milano ha perso: così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Sudafrica, i leoni fanno un pisolino sulle strade deserte per il lockdown Il primo morto di Coronavirus in Israele è un sopravvissuto all’Olocausto Il virologo premio Nobel 2008: “Coronavirus nato per errore nelle ricerche del vaccino contro l’Aids”