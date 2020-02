Coronavirus, tutorial su come trasformare un reggiseno in una mascherina | VIDEO

In Cina impazza un video tutorial che mostra come trasformare un reggiseno in una mascherina, utile per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Il video, diventato virale, sembra uscito direttamente da una puntata di Art Attack, il programma condotto da Giovanni Muciaccia che mostrava la realizzazione di piccoli lavori artistici.

Nel filmato, infatti, si vede una donna che con forbici e colla riesce a trasformare un reggiseno in una mascherina.

Ovviamente, la mascherina fai-da-te non protegge dal Covid-19, ma il video ha comunque fatto sorridere moltissime persone in un momento in cui, specialmente in Cina, c’è bisogno anche di esorcizzare un po’ la paura.

