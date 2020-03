Scienziati e ricercatori sono all’opera per trovare cure e vaccini per il Coronavirus. E le possibilità che presto si possa avere un farmaco non sono così remote. “Le terapie potrebbero arrivare in 6 mesi – spiega Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità -, ma se si tratta di farmaci già noti anche prima”.

Nel frattempo la corsa al vaccino sta scatenando anche una guerra economica tra Stati Uniti e Germania. Oggetto del contendere un potenziale vaccino contro il Coronavirus sul quale stanno lavorando gli scienziati tedeschi della casa biofarmaceutica CureVac. L’indiscrezione, trapelata dal quotidiano tedesco Die Welt, ricorda la trama dei più spaventosi film hollywoodiani. La CureVac, che opera a stretto contatto con l’istituto pubblico di ricerca Paul-Ehrlich-Institut e sta lavorando a un vaccino contro il Coronavirus, avrebbe rifiutato una generosissima offerta di Donald Trump.

Il presidente americano avrebbe messo sul tavolo una somma enorme – il quotidiano Welt parla di un miliardo di euro – per accaparrarsi azienda e ricercatori, e tenersi il vaccino in esclusiva per gli Stati Uniti. Una proposta che fa rabbrividire in tempi di pandemia, e che il top manager Christof Hettich ha respinto con parole nette: “Vogliamo sviluppare un vaccino per tutto il mondo e non per singoli Paesi”. Ma secondo il quotidiano berlinese, il governo Merkel avrebbe condotto nell’ultimo periodo colloqui serrati con l’azienda, alla quale avrebbe anche fatto una controfferta.