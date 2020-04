Coronavirus, i vicini fanno troppo rumore, lui spara

Un uomo ha ucciso i suoi vicini di casa in Russia perché facevano troppo rumore durante la quarantena per Coronavirus. Le vittime sono 4 uomini e una donna incinta, che stavano facendo chiasso nel cortile di un condominio nonostante il blocco imposto dalle misure di contenimento dell’epidemia. Un inquilino del palazzo, dopo averli rimproverati per aver svegliato suo figlio, ha imbracciato il fucile e ha sparato.

È avvenuto nella città di Yelatma, in Russia: l’uomo, Anton Franchikov, è un 31enne operatore ospedaliero in una struttura neuropsichiatrica e marito di un medico di base, Svetlana. Come riportato dal Daily Mail e confermato da fonti della polizia, l’assassino ha ucciso quattro uomini e una donna incinta: la coppia Evgenij e Kristina Tabunov, di 24 e 22 anni, Ilya Kondrakov, di 26, Viktor Kapitanov, 24 anni e Maksim Ukhov, 31 anni. Dopo la strage, Franchikov ha tentato di fuggire, ma è stato fermato dalla polizia.

