Coronavirus: in Russia doccia disinfettante obbligatoria per incontrare Putin

In Russia chi vuole incontrare il presidente Vladimir Putin deve prima sottoporsi obbligatoriamente a una doccia disinfettante per proteggerlo dal Coronavirus. A renderlo noto è stata l’agenzia di stampa di Stato Ria Novos, ma la notizia è stata confermata anche dal portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Secondo quanto riferito, il macchinario, che altri non è che una sorta di tunnel in cui viene rilasciata una nube di spray disinfettante che copre sia gli abiti che la pelle esposta, è stato installato al Cremlino e nella residenza privata di Putin a Novo-Ogaryovo, nei sobborghi di Mosca.

В резиденции Путина для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Он предназначен для дезинфекцииhttps://t.co/jjwWbuZ2EX pic.twitter.com/h62KWARvsr — РИА Новости (@rianru) June 16, 2020

La stessa agenzia di stampa Ria ha mostrato su Twitter il funzionamento della doccia disinfettante, che è stata ideata e costruita dall’azienda Motor Technologies, che si occupa di macchinari per il lavaggio di automobili. Già lo scorso aprile, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aveva annunciato che tutti coloro che avessero incontrato il presidente Putin sarebbero stati prima sottoposti a tampone. Poco tempo dopo, lo stesso Peskov è risultato positivo al Coronavirus. Al momento, la Russia è terzo Paese più colpito al mondo dal Covid-19 dopo Stati Uniti e Brasile con oltre 500mila casi e poco più di 7mila morti.

