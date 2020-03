Sabato 7 marzo migliaia di persone si sono ritrovate Laderneau, a nord ovest della Francia, per il grande raduno mondiale dei Puffi. Circa 3500 fan del celebre fumetto belga, travestite con calzari e cappello bianco e con la pelle dipinta di blu, si sono radunate nel comune della Bretagna con l’obiettivo di rendere l’evento il più importante di questo tipo per numero di partecipanti, e raggiungere un nuovo record.

Ma in tempi di coronavirus e misure restrittive per contenere il contagio, il grande raduno ha suscitato sconcerto e scalpore in Francia, che è diventato il paese d’Europa più colpito dal coronavirus dopo l’Italia. Su Twitter, dove l’agenzia di stampa Afp ha pubblicato un video con le immagini dell’evento, gli utenti social hanno riempito i partecipanti di insulti, soprattutto perché i protagonisti avevano l’aria di voler “sfidare” il virus con superficiale ironia.

“Pufferemo il coronavirus”, dice un uomo nel filmato. E le reazioni non sono tardate ad arrivare: “Come si dice idioti in francese?”, commenta qualcuno. “Sono pazzi”, scrive un utente su Twitter. “Siete degli irresponsabili!”. Questi sono solo alcuni dei commenti arrivati da ogni parte del mondo e dalla Francia, dove è stata superata la soglia dei mille contagi e in cui ogni assembramento ha il potenziale di diffondere a macchia d’olio il virus.

VIDEO: Thousands gathered in western France on Saturday to break the world record for the largest ever gathering of Smurfs. Around 3,500 people set aside fears of the coronavirus to dress up as the characters, which come from a Belgian comic franchise pic.twitter.com/aNEEkDIvAt

— AFP news agency (@AFP) March 9, 2020