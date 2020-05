Positivi al Coronavirus, lo studio: “Non sono più contagiosi dopo 11 giorni”

Quanto dura il contagio da Coronavirus per i positivi al test seriologico? I pazienti con malattia Covid-19 non sarebbero più infettivi dopo 11 giorni di sintomatologia , anche se alcuni potrebbero ancora risultare positivi. Lo sostiene un nuovo studio condotto da esperti di malattie infettive a Singapore.

Lo studio sulla contagiosità

Un test positivo “non equivale a contagiosità o virus vitale”, così si riporta nel documento di ricerca congiunto del National Center for Infectious Diseases e dell’Accademia di Medicina di Singapore . Il virus “non può essere isolato o coltivato dopo il giorno 11 della malattia”. Il report si basa su uno studio locale condotto su 73 pazienti. Nello scritto, che riassume tutte le evidenze finora note sul Covid-19, si sottolinea come anche un piccolo studio in Germania sia giunto alla conclusione che nessun virus prelevato da pazienti al giorno 8 della loro malattia è stato considerato attivo nonostante le alte cariche virali rilevate dal normale tampone che indicava i pazienti sempre come positivi. Nel caso della ricerca di Singapore si indicano i giorni di infettività massima che sarebbero 11.

“Questi dati molecolari interpretati insieme ai dati epidemiologici indicano che l’infettività inizia poco prima e con l’insorgenza dei sintomi – scrivono gli autori di Singapore – e diminuisce rapidamente entro la fine della prima settimana di malattia. Questi risultati sono in linea con le prove disponibili che indicano che l’RNA virale può essere rilevabile per circa 2-4 settimane dall’esordio della malattia con il tampone, l’infettività (la carica virale che determina la contagiosità del virus) diminuisce dopo 7-10 giorni fino a scomparire. Dati questi risultati, le risorse possono concentrarsi sul testare persone con sintomi respiratori acuti e sospetti, consentendo un intervento più tempestivo sulla salute pubblica”. La giusta quarantena