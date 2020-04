Coronavirus, la Germania allenta le misure restrittive e l’epidemia torna a crescere

Dopo l’allentamento delle misure restrittive, in Germania l’epidemia di Coronavirus è tornata a crescere. È quanto emerso dai dati diffusi dal Robert Koch Institute (Rki) nella mattinata di martedì 28 aprile. Secondo l’istituto, infatti, il tasso di contagio, è risalito a 1: questo significa che ogni persona infetta ne contagia un’altra. Prima dell’allentamento delle misure restrittive, invece, il tasso di infezione era sceso a 0,7. Anche il tasso di mortalità è aumentato secondo i dati diffusi dall’Rki secondo cui ora è al 3,8 per cento, una soglia che rimane comunque al di sotto di alcuni Paesi come la Francia. Gli ultimi dati diffusi dalle autorità parlano di 156.337 casi totali e di 5.913 decessi registrati dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus, a Berlino parchi affollati

Il dato tedesco preoccupa soprattutto i Paesi, come l’Italia, che si stanno avviando alla fine del lockdown. D’altronde proprio oggi è emerso che l’Istituto Superiore di Sanità ha messo in guardia il governo sul rischio della riapertura del Paese. Secondo alcune simulazioni, infatti, l’indice R con 0, con il quale si calcola la contagiosità del virus e che attualmente si trova allo 0,5 nazionale, potrebbe schizzare addirittura al 2,44 se, per ipotesi, si decidesse di allentare tutte le misure restrittive, inclusa la chiusura delle scuole.

