Non ce l’ha fatta Viviane Albuquerque, una 33enne affetta da Coronavirus che insieme al suo compagno, Erik Silva, è corsa in ospedale per dare alla luce il loro figlio. La coppia, originaria di Recife, in Brasile, ha visto la sua felicità interrompersi bruscamente quando Viviane, alla trentaduesima settimana di gravidanza, ha contratto il Covid-19; nonostante il tempestivo intervento dei medici, infatti, che sono riusciti a salvare il bambino, la donna è morta.

Lo scorso 28 marzo, dopo aver accusato dei sintomi influenzali, Viviane è stata ricoverata all’ospedale Unimed e, una volta effettuato il tampone, è arrivata la tragica conferma: la donna aveva contratto il Coronavirus. Date le sue condizioni, i medici hanno deciso di trasferire subito Viviane in terapia intensiva ma, a partire dal 3 aprile, la donna si è molto aggravata; intubata il giorno successivo, per la donna si è subito scelto un parto cesareo ma, purtroppo, Viviane non si è risvegliata da quell’intervento. Il bambino, che come raccontano i media locali ha subito un arresto cardiaco, si trova ora in condizioni stabili, mentre suo padre Erik è in quarantena con le sue sorelle di cinque anni. “Lo chiamerò Erik jr, come avevamo deciso. Non posso credere a quello che ci è successo. Viviane era una donna straordinaria, stavamo insieme da quattro anni e non si arrendeva mai. Si sarebbe dovuta laureare a metà anno in giurisprudenza. Non sappiamo come abbia potuto contrarre il virus”, sono state le commosse parole del compagno della donna.

