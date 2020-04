Coronavirus, la commozione del governatore di New York: “Mio fratello è positivo, sono terrorizzato”

Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 4mila morti. Con più del 40 per cento di tutti i decessi, l’epicentro è New York con oltre 1300 vittime: più di quelle degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. E il governatore Andrew Cuomo è spaventato, lo si vede rispondere durante una conferenza stampa, a chi gli chiedeva delle condizioni del fratello Chris, noto anchorman della Cnn, risultato positivo al Coronavirus.

“Quando mi ha detto di avere il Coronavirus mi sono spaventato, mi sono terrorizzato. Stiamo parlando di mio fratello, del mio fratellino. È il mio migliore amico, parlo con lui diverse volte al giorno, ho passato praticamente tutta la mia vita con lui.Sono preoccupato perché non c’é nulla che posso fare”, ha aggiunto. Chris Cuomo è attualmente in auto-isolamento nella sua abitazione di New York.

“He’s a really sweet, beautiful guy—and he’s my best friend.” Gov. Andrew Cuomo speaks movingly about his brother, anchor Chris Cuomo, who is self-quarantining after being diagnosed with coronavirus. https://t.co/H4H7Snn0lc pic.twitter.com/HmwVvlJApm — ABC News (@ABC) March 31, 2020

“Come vi ho detto ieri, mio fratello Christopher è risultato positivo al Coronavirus, È a casa, sta abbastanza bene, ha la febbre, ha i brividi, in sostanza i sintomi di una brutta influenza. Quando mi ha detto di avere il Coronavirus mi sono spaventato, mi sono terrorizzato. Perché? Perché ancora non sappiamo se si tratta dell’1 o 2 per cento delle probabilità e mi spaventa. Ho a che fare con cose di ogni genere e ho visto di tutto, eppure mi terrorizza. Perché parliamo del mio fratellino, del mio migliore amico. Ho passato praticamente tutta la vita con lui. I dottori non possono dirmi niente. E questa situazione è la stessa per tutti. Quindi sì, sono spaventato per mio fratello, così come tutti sono preoccupati per i loro familiari”. Ha raccontato il governatore.

Di origini italiane (i nonni paterni erano originari, rispettivamente, di Nocera Inferiore e di Tramonti, in provincia di Salerno, mentre quelli materni della Sicilia), è figlio di Mario Cuomo, 52º governatore dello Stato di New York, è ex-marito della settima figlia di Bob Kennedy, Kerry, dalla quale ha avuto tre figlie.

