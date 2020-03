Coronavirus, in Cina nessun nuovo caso locale: è la prima volta dall’inizio dell’epidemia

Piano piano la Cina sta uscendo dall’emergenza Coronavirus. A dirlo i numeri resi noti dalla Commissione Nazionale della Salute. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, infatti, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati casi “interni” di contagio. Sono invece 34 i casi di positività dall’esterno, registrando così l’incremento più alto nelle ultime due settimane.

In tutto, secondo le autorità, i casi di positività arrivati dall’esterno salgono a 189. Numeri che parlano chiaro e che dimostrano come ormai la pandemia da Coronavirus sia sotto controllo sia a Wuhan che nella provincia di Hubei, le zone da cui tutto è iniziato lo scorso dicembre. In tutto il bilancio delle vittime in Cina è di 3245, 81mila i casi di infezione.

Segnali importanti per la Cina, ma l’importante adesso è non abbassare la guardia. Non è da escludere, infatti, una seconda ondata di infezioni, causata soprattutto da persone che facendo rientro da altri Pesi all’estero potrebbero aver contratto il virus. Per queste ragioni le misure stringenti imposte dalle autorità cinesi non verranno cancellate.

“Se non imponiamo misure più severe in questa fase, i nostri precedenti sforzi per prevenire la diffusione della malattia in questi due mesi potrebbero essere completamente sprecati”, ha dichiarato l’amministratrice delegata di Hong Kong, Carrie Lam.

