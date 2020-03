Coronavirus, la bambina malata di tumore bacia il papà dalla finestra: il commovente scatto

L’amore ai tempi del Coronavirus per combattere la sofferenza dell’isolamento, un isolamento tanto doloroso quanto fondamentale per non mettere in pericolo il prossimo e fare in modo che questo lungo incubo finisca presto. Ed è stato proprio un atto di amore, seppur doloroso, quello del padre di una bambina malata di cancro, il quale ha deciso di andare a vivere in un’altra casa per non rischiare di contagiare sua figlia. Entrambi sono i protagonisti di un commovente scatto fotografico che li ritrae mentre, dal vetro di una finestra, la bambina lancia un bacio al papà.

La foto di Mila Sneddon, bambina scozzese di quattro anni originaria di Falkirk, è diventata il simbolo dell’importanza dell’isolamento e del sacrificio ai tempi della pandemia; lo scorso novembre Mila si è ammalata di cancro e ha dovuto iniziare la chemioterapia, così i suoi genitori hanno preso la decisione, visti i nuovi rischi relativi alla diffusione del Covid-19, di andare a vivere in case separate per proteggere la piccola. Suo padre, d’altronde, svolge un lavoro che lo porta spesso a contatto con gli altri, quindi non poteva mettere in pericolo Mila. I due, al momento, si incontrano alla finestra, oppure su Facetime. A mettere in rete il commovente scatto è stata la madre di Mila, che ha ricordato a tutti l’importanza del rispetto delle misure di restrizione, per tutti noi e, soprattutto, per chi è più debole: “Spero che la nostra storia aiuti a capire l’importanza dello stare a casa: purtroppo ci sono tante persone vulnerabili come Mila che stanno rischiando la vita”.

Leggi anche: 1. Coronavirus, approvato il nuovo decreto Conte del 24 marzo: cosa prevede / 2. “Ecco quando finirà l’epidemia di Coronavirus in Italia”: la verità in un’analisi sui dati

3. Coronavirus, parla la fidanzata di Rugani della Juve: “Il tampone? Sono venuti a farmelo a casa. Nessuna via preferenziale, il trattamento è uguale per tutti” (di Giulio Gambino) / 4. Lo sfogo di un medico a TPI: “Se la Lombardia non cambia strategia, la gente continuerà a morire”(di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Aveva detto: “Gli italiani usano il Coronavirus per fare la siesta”. Adesso il dottor Jessen chiede scusa Cos’è l’hantavirus, il virus trasmesso dai topi che ha ucciso un uomo in Cina Coronavirus nel mondo: oltre 430mila contagiati, quasi 20mila i morti