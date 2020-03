Coronavirus, diagnosi da record con Alibaba

L’intelligenza artificiale potrebbe dare una svolta ai metodi per individuare il coronavirus. Gli algoritmi di Alibaba impiegano 20 secondi per formulare una diagnosi con un’accuratezza del 96 per cento. Nella lotta globale al Covid-19, l’utilizzo della tecnologia può rivelarsi di importanza primaria. Per questo motivo la Repubblica Popolare Cinese sta chiedendo un aiuto concreto alle sue aziende leader in fatto di innovazione.

In queste ore, secondo quanto riportano diverse testate asiatiche, Alibaba Damo Academy (uno spin off di Alibaba dedicato alla ricerca) ha reso noto di aver sviluppato un nuovo sistema di diagnosi basata sull’intelligenza artificiale che promette di rilevare – tramite scansioni tomografiche computerizzate (cioè TAC) – nuovi casi di coronavirus. Il tutto abbattendo i tempi d’attesa dei tradizionali tamponi. I ricercatori cinesi hanno addestrato il modello di intelligenza artificiale con dati campione provenienti da oltre 5.000 casi confermati di infezione da COVID-19. E ora hanno un sistema in grado di identificare le differenze tra i pazienti infetti dal nuovo virus e quelli con polmonite virale ordinaria con grande precisione.

Il nuovo strumento diagnostico è stato introdotto per la prima volta nel nuovo ospedale di Qiboshan a Zhengzhou, nella provincia di Henan, ed è in funzione da pochi giorni. Secondo quanto riferisce Alibaba, il sistema è stato adottato anche in altri 100 ospedali nelle province di Hubei, Guangdong e Anhui. Questo nuovo modo di diagnosticare il Coronavirus potrebbe alleviare la pressione sugli ospedali, in quanto il processo di riconoscimento dura più o meno 20 secondi, mentre solitamente un medico impiega fra i 5 e i 15 minuti per analizzare una TAC, con scansioni che a volte includono più di 300 immagini.

Non è il primo tentativo per i ricercatori della Damo Academy che, infatti, avevano già sviluppato una applicazione poi fornita al servizio sanitario pubblico. La piattaforma fornisce informazioni relative al SARS-CoV-2, e risponde a varie domande sull’epidemia e sui sintomi.

