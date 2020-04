Coronavirus, lo studio: “I più a rischio nel lungo periodo non sono gli anziani”

In generale, l’analisi (svolta su 70.117 casi confermati in laboratorio e diagnosticati clinicamente nella Cina continentale, combinati con 689 casi positivi tra le persone evacuate da Wuhan) ha rilevato che mentre il tasso di mortalità complessivo per i casi confermati era dell’1,38 per cento, il tasso è aumentato drasticamente con l’età, dallo 0,0016 per cento negli under 10 al 7,8 per cento negli anni 80 e oltre.

Lo studio ha mostrato che solo lo 0,04 per cento dei bambini di età compresa tra 10 e 19 anni ha richiesto cure ospedaliere rispetto a oltre il 18 per cento di quelli di età pari o superiore a 80 anni, mentre aumenti sostanziali si sono verificati anche tra i gruppi di mezza età, con il 4 per cento delle persone sui 40 anni che necessitava di cure ospedaliere e oltre l’8 per cento dei pazienti sui 50 anni.

Lo studio

Gli studiosi sono partiti innanzitutto da un quadro generale. Al 25 marzo 2020 erano stati segnalati in tutto il mondo 414.179 casi e 18.440 decessi dovuti alla malattia di Coronavirus 2019 (COVID-19), causata dalla nuova sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). L’epidemia è iniziata nella Cina continentale, con un focus geografico nella città di Wuhan, Hubei. Il 26 febbraio 2020, il tasso di aumento dei casi è aumentato nel resto del mondo rispetto alla Cina. Focolai gravi si sono verificati in Italia, negli Stati Uniti e in Iran e l’espansione geografica dell’epidemia continua.

Studi clinici su pazienti ospedalizzati hanno dimostrato che, all’inizio della COVID-19, i pazienti mostrano frequentemente sintomi associati a polmonite virale, più comunemente febbre, tosse, mal di gola, mialgia e affaticamento. La definizione adottata in Cina e altrove comprende anche un’ulteriore stratificazione di casi gravi (definiti come tachipnea, saturazione di ossigeno, insufficienza respiratoria che richiede ventilazione, shock settico o altre disfunzioni o insufficienze richiedono terapia intensiva).

Secondo il rapporto congiunto dell’OMS, inoltre, l’80 per cento dei 55.924 pazienti con Covid-19 confermato in laboratorio in Cina fino al 20 febbraio 2020 ha avuto una malattia da lieve a moderata, inclusi casi sia di non polmonite che di polmonite, mentre il 13,8 per cento ha sviluppato una malattia grave e il 6,1 per cento ha sviluppato una fase critica che ha richiesto cure intensive.

Tra i soggetti a più alto rischio di malattie gravi e morte restano però persone di età superiore ai 60 anni e persone con patologie di base, tra cui ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e cancro.