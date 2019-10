Una coppia ama la stessa donna e ora vivono tutti e tre insieme

Sembra impossibile e invece è successo davvero: una coppia ama la stessa donna e ora vivono tutti e tre insieme sotto lo stesso tetto. La storia arriva da Washington, negli Stati Uniti, dove la Mary e Leo Barillas vivono ormai da anni. Prima di stabilirsi qui, Leo aveva vissuto in giro per il mondo, tra l’Iraq,

I due sono sposati da quando erano giovanissimi e sono arrivati a Washington nove anni fa. Qui i due hanno deciso di avviare un’attività tutta loro e così Leo e Mary hanno deciso di aprire una palestra di crossfit.

Galeotto fu il crossfit! È stato proprio in palestra che la coppia ha conosciuto una cliente, Kimberlee Slagle, di 29 anni. Non sapevano che la donna presto sarebbe entrata nelle loro vite e le avrebbe stravolte per sempre.

All’inizio tra Kimberlee e Mary è nata una tenera amicizia. Innocua, almeno nei primissimi tempi. L’amicizia presto si è allargata anche a Leo: i tre hanno iniziato a uscire insieme e dopo qualche tempo hanno capito che l’attrazione reciproca stava crescendo esponenzialmente.

“La relazione d’amore è iniziata nel 2016. A un certo punto, proprio quell’anno ci siamo innamorati. Probabilmente in periodi diversi e per motivi diversi”, hanno spiegato i tre ai tabloid. Una volta capito quello che provavano gli uni per gli altri, i tre hanno deciso di aprirsi al poliamore, a patto che tutti fossero sinceri con gli altri.

“Il poliamore significa essere aperti e onesti con quello che siamo”, ha aggiunto. “Amiamo più di una persona e ci stiamo insieme anche se è oltre la norma sociale”, ha detto ancora Leo.

“Non è molto diversa da una relazione tradizionale, sinceramente. Abbiamo un rapporto speciale con ciascuno dei nostri partner, insieme siamo un trio”, ha riferito Leo Barillas ai media. Quando i tre hanno deciso di avere questa particolare relazione, Kimberlee si è trasferita da Mary e Leo. Con sé ha portato anche i suoi due bambini.

Così oggi, sotto al tetto di Leo e Mary, vivono anche i loro due figli, Kimberlee e i suoi figli. “I figli, che sono a conoscenza della relazione dei genitori, l’hanno presa molto bene. E così anche i nostri amici”, ha detto l’uomo.

I tre non mancano di manifestare il loro amore anche sui social network e ammettono di non aver mai ricevuto critiche pesanti dagli utenti. “Anche se non è convenzionale, è giusto seguire il proprio cuore”, ha detto Leo. Il loro amore sembra più forte che mai, chissà che qualche gelosia non mandi all’aria tutto.

