Dopo il caso delle 61 persone rimaste bloccate in un pub del Regno Unito a causa di una bufera di neve, arriva da Copenaghen, in Danimarca, una storia simile: 31 persone tra clienti e lavoratori sono rimasti bloccati a causa della neve in un negozio Ikea.

La tempesta ha colto tutti di sorpresa e ha isolato il grande magazzino. Il direttore del negozio Peter Elmose ha quindi invitato i sei clienti e i 25 dipendenti a trascorrere la notte all’interno del punto vendita. “Avremmo dovuto chiudere alle 20 – ha raccontato Elmose – ma ci siamo resi conto che non si poteva mandare fuori e spegnere le luci. Non era assolutamente possibile. Quindi abbiamo deciso che chi era lì potesse rimanere dentro al grande magazzino per la notte, trovando una sistemazione per tutti”.

Per trascorrere il tempo le 31 persone hanno visto la tv sui letti e divani in esposizione mangiando torte, dolci alla cannella, caffè, cioccolata calda, bibite e birra. La notizia è stata riportata dall’emittente Dr.