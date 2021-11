Regno Unito, 61 persone bloccate in un pub sommerso dalla neve: “Per fortuna abbiamo molta birra” | VIDEO

Tan Hill è un pub che si trova nel Nord Yorkshire, in Gran Bretagna, a 560 metri sul livello del mare: da sabato sera 61 persone sono bloccate lì dentro a causa di una bufera di neve che ha chiuso tutte le vie di uscita.

In questi giorni il Regno Unito è colpito da forti nevicate che hanno provocato non pochi disagi. Il pub Tan Hill si trova nella località più alta di tutto il Regno Unito, sabato è caduta così tanta neve da sommergere la porta d’ingresso e parte delle finestre. I clienti e i lavoratori della locanda sono riusciti a scavare un tunnel e sono usciti, ma il locale si trova in una delle zone più isolate del Paese e quindi per il momento non possono andare da nessuna parte dato che le strade sono inagibili.

Per loro, questa situazione, non è un problema. Hanno detto di avere birra a sufficienza, scorte di cibo, hanno organizzato dei giacigli per la notte e anche giochi e sfide di karaoke. La cover band degli Oasis che si è esibita sabato sera continua ancora a intrattenere gli ospiti.

Sulla pagina facebook del pub vengono condivisi video e immagini di convivialità in cui gli ospiti sembrano essere diventati parte di una grande famiglia. In post si legge: “Ricorderemo sempre questo gruppo di persone straordinarie che si sono riunite in circostanze difficili e hanno goduto di una esperienza che ha cambiato loro la vita”.