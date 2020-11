Scoperta “Cappella Sistina” della Foresta Amazzonica: è una delle più grandi collezioni di arte rupestre

Colombia, scoperta “l’antica Cappella Sistina” della Foresta Amazzonica

Una delle più grandi collezioni al mondo di arte rupestre preistorica è stata scoperta nella Foresta Amazzonica. Definita “l’antica Cappella Sistina” per la precisione dei dipinti, gli archeologi hanno ritrovato decine di migliaia di pitture lungo quasi 12 chilometri di pareti rocciose in Colombia. Le raffigurazioni di animali ormai estinti come il mastodonte – una specie preistorica di elefante tipica del sud America – il bradipo gigante o i cavalli dell’era glaciale hanno permesso agli scienziati di risalire alla data di creazione dell’arte rupestre: gli esemplari di animali raffigurati sulla roccia sono stati avvistati per la prima volta dai primi esemplari di esseri umani che hanno raggiunto l’Amazzonia quasi 2.500 anni fa.

Le pitture raffigurano così una delle civiltà più antiche mai esistita. La scoperta risale allo scorso anno, ma non è stata annunciata fino ad ora poiché sarà parte della serie di Channel 4 in programma a dicembre Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon. Il sito si trova nella Serranía de la Lindosa: la regista del documentario, Ella Al-Shamahi, archeologa ed esploratrice, ha detto al the Guardian che “è così nuovo che non gli hanno ancora dato un nome”. Eccitata per aver avuto la possibilità di ammirare un’arte creata migliaia di anni fa, Al Shamahi ha definito la scoperta “mozzafiato”.

