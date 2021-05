Cina, grandine e pioggia su una maratona in montagna: 21 morti

Ventuno morti e otto persone ricoverate in ospedale: è il drammatico bilancio di un’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta su 172 corridori che stavano partecipando a una maratona in montagna, in Cina.

Secondo quanto ricostruito dalla televisione statale Cctv, i maratoneti si trovavano nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu, quando sono stati travolti da una tempesta di pioggia e grandine con la temperatura che è calata bruscamente.

Ventuno persone, come detto, sono morte, mentre gli altri 151 partecipanti sono stati tratti in salvo: per otto di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale per ipotermia e ferite lievi.

“Verso mezzogiorno, il tratto in alta quota della corsa, tra i 20 e i 31 chilometri, è stato improvvisamente colpito da condizioni meteorologiche disastrose” ha spiegato Zhang Xuchen, sindaco di Baiyin.

“In pochissimo tempo, grandine e pioggia gelata sono cadute improvvisamente su quest’area – ha aggiunto il primo cittadino – Ci sono state tempeste e venti forti. La temperatura è scesa bruscamente”.