Cina, si apre il ponte di vetro: turista rimane aggrappato a 100 metri di altezza

Un uomo è rimasto aggrappato a un ponte sospeso a 100 metri di altezza in Cina nordorientale, dopo che i pannelli di vetro su cui stava camminando sono stati distrutti dal forte vento. Le foto dell’incidente avvenuto lo scorso 7 maggio, che mostrano il turista aggrappato alla ringhiera del ponte tra lastre di vetro danneggiate o mancanti, hanno rapidamente fatto il giro dei social media cinesi.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, intorno alle 12:45 di venerdì il ponte nei pressi della città di Longjing, nella provincia nordorientale cinese dello Jilin, è stato colpito improvvisamente da venti fino a 150 chilometri orari, che hanno rimosso o danneggiato molti dei pannelli trasparenti che lo rendono una destinazione popolare per i turisti in cerca di paesaggi scenografici.

L’uomo, rimasto illeso, è stato assistito da vigili del fuoco, polizia e personale forestale e turistico, che alle 13:20 avevano sgomberato il ponte. L’intera Area panoramica del monte Piyan, in cui si trova il ponte, è stata chiusa al pubblico, in attesa della fine dei controlli su tutte le strutture nell’area e di un’indagine sull’incidente.

La Cina è famosa per avere alcuni tra i ponti di vetro più lunghi del mondo come quello del parco nazionale di Zhangjiajie, lungo 430 metri, e quello a Qingyuan, nel Guangdong, che detiene il primato mondiale con una lunghezza di 526 metri.

Negli ultimi anni le autorità locali hanno introdotto regolamentazioni per porre limiti alla costruzione di queste popolari destinazioni turistiche, come divieti a costruzione in aree ad alta attività sismica, chiusura in caso di maltempo e disastri naturali, e limiti al numero delle persone autorizzate.

Leggi anche: Camminare sul ponte di vetro più lungo del mondo / In Cina apre il ponte di vetro sospeso nel vuoto più lungo e più alto del mondo / Cina: salta nel vuoto ma scopre di non avere la corda di sicurezza | Video