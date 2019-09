In Cina per diventare giornalisti si deve superare un esame sul pensiero di “Xi Jinping” e sul marxismo

Cina, per diventare giornalisti bisogna superare superare un esame su “Xi Jinping”

In Cina, gli aspiranti giornalisti, per riuscire ad avere in tasca l’ambito tesserino da professionista, devono prima superare un esame di Stato sul pensiero del presidente Xi Jinping e sul marxismo.

I primi di ottobre partirà la prima fase della prova: un test a crocette per 10mila giornalisti di 14 testate governative.

Per facilitare lo studio il governo a gennaio ha lanciato la app “Xuexu Qiangguo”, che permetterà ai candidati di esercitarsi nelle risposte. Per accedervi basta loggarsi con nome e cognome e cercare di fare progressi. La registrazione era inizialmente obbligatoria per tutti i membri del partito comunista.

La stessa applicazione servirà anche per affrontare il test il giorno dell’esame. In totale la prova è suddivisa in cinque parti. Oggetto di almeno due sezioni della prova saranno la storia dell’azione politica del presidente, le sue riforme e il suo pensiero. Un altra sezione sarà dedicata alla verifica della conoscenza del marxismo.

Chi non riuscirà a passare l’esame potrà fare solo un secondo tentativo, dopo il quale perderà la possibilità di diventare reporter. Chi invece supererà l’esame potrà ottenere un nuovo tesserino o mantenere quello che già possiede, e dovrà sottoporsi ad una nuova verifica dopo cinque anni.

Il test è stato voluto dall’Ufficio propaganda del partito comunista cinese e l’opportunità di esercitare la professione su tutto il territorio nazionale è vincolata al suo superamento.

Potrebbero interessarti Chicago, dove si spara ogni due ore e ci sono due morti al giorno: il reportage di TPI Google non dovrà garantire il diritto all'oblio in tutto il mondo: la sentenza Ue Rifugiato di 5 anni travolto da un camion: era nascosto in una scatola di cartone

Il pensiero di Xi Jinping entra nella costituzione cinese, è il più potente dai tempi di Mao