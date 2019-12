Cina, gli scienziati: “Scoperto elisir di lunga vita, vivremo fino a 120 anni”

In Cina, alcuni scienziati sono convinti di avere scoperto il segreto per vivere serenamente almeno fino ai 120 anni: uno speciale mix di erbe che, preparato con una “formula speciale”, diventa un vero e proprio elisir di lunga vita. Sono in tutto 20 i medici che, come dei moderni Matusalemme, sono riusciti a mettere a punto uno speciale beverone che, secondo i loro studi, ha proprietà benefiche oltre l’immaginabile.

Ma le complicazioni sono dietro l’angolo: le autorità sanitarie della contea di Binyang, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang (dove è stato creato l’elisir) hanno infatti annunciato di avere intenzione di aprire un’inchiesta sul fatto. E gli scienziati, allora, sono stati costretti a difendersi, affermando che il loro esperimento doveva rimanere segreto e che il preparato è stato consumato solo da loro, senza essere diffuso a terze parti.

Tutto è partito da una foto, nella quale si vedono alcuni di questi medici con addosso un camice bianco e intenti a osservare un beverone di colore scuro all’interno di un grosso recipiente di metallo. Lo scatto in questione è stato pubblicato su Weibo (il Twitter cinese), diventando virale in pochissimo tempo. E arrivando anche agli occhi delle autorità sanitarie, che hanno deciso di fare luce su questo presunto esperimento miracoloso.

Peccato che, nelle intenzioni dei medici, quella foto non dovesse per niente essere pubblicata. Gli scienziati, infatti, devono ancora testare il liquido che, secondo le loro previsioni, migliora l’inappetenza, aiuta a dormire meglio e rallenta dunque l’inesorabile scorrere del tempo. Sarà davvero così? Sui social i commenti sono contrastanti. Non resta che attendere l’esito delle analisi.

Leggi anche:

FaceApp, ecco come funziona l’applicazione per l’invecchiamento che ha conquistato il web

Il primo vibratore che combatte l’invecchiamento

Potrebbero interessarti Greta Thunberg nella bufera a causa di una poltrona di pelle costosissima: ma la verità è un’altra Usa, incendio in casa: bambino rientra per salvare il cane. I vigili li trovano morti, uno accanto all’altro India: bambine drogate e stuprate ripetutamente in una scuola per ragazzi indigeni

Avere un figlio fa invecchiare una donna di 11 anni: la ricerca fa discutere

A 30 anni si inizia a odorare di vecchio: lo dice la scienza