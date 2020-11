Cina, diplomatico britannico si tuffa in acqua per salvare una ragazza che sta annegando | VIDEO

Cina, diplomatico si tuffa in acqua per salvare una ragazza che stava annegando | VIDEO

Sta facendo il giro del mondo il video del diplomatico britannico Stephen Ellison, 61 anni, che si tuffa in acqua per salvare una ragazza che stava annegando in un fiume in Cina. Il console generale nella città di Chongqing stava passeggiando quando si è accorto che una giovane era scivolata in acqua e stava annegando. L’uomo senza esitare si è tuffato e l’ha soccorsa. In Cina il diplomatico britannico è stato celebrato come un eroe.

Potrebbero interessarti Svizzera, proposta shock: "Niente terapia intensiva per i negazionisti" Germania, il sequel dell’ironico spot tedesco contro il Covid-19 Covid: la pandemia di Covid potrebbe provocare diverse epidemie di morbillo nel 2021