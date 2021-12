Caso Epstein, Ghislaine Maxwell condannata dalla giuria: “Abusava di minorenni insieme all’ex compagno”

Finisce uno dei processi più seguiti degli ultimi anni: un tribunale di New York ieri ha giudicato Ghislaine Maxwell colpevole di aver cospirato per anni insieme all’ex compagno Jeffrey Epstein per reclutare e abusare sessualmente di minorenni.

La decisione presa all’unanimità dalla giuria potrebbe costare fino a 65 anni di carcere alla figlia del miliardario britannico Robert Maxwell, morto misteriosamente nel 1991. Da inizio anni ’90 era legata 90 all’influente finanziere Epstein, morto nel 2019 in carcere, dove si trovava con l’accusa di sfruttamento minorile e pedofilia.

Maxwell era stata arrestata quasi un anno dopo il suo suicidio, dopo mesi di ricerche, e accusata di aver preso parte assieme all’ex compagno agli abusi commessi tra il 1994 e il 2004 nei confronti di ragazze adolescenti, alcune appena 14enni. Dopo un processo durato quasi un mese e sei giorni di camera di consiglio, è stata giudicata colpevole di cinque capi d’accusa su sei che le erano stati contestati. L’unico su cui è stata graziata è quello di aver adescato una minorenne e di averla fata viaggiare per motivi sessuali.

Alla lettura del verdetto, Maxwell si è dimostrata impassibile e si è limitata a sorseggiare dell’acqua da un bicchiere di plastica. “La strada per ottenere giustizia è stata lunga. Ma oggi giustizia è stata fatta. Voglio ringraziare il coraggio delle ragazze ora donne adulte che hanno deciso di uscire dall’ombra e venire in tribunale. Il loro coraggio e la loro volontà hanno reso questo risultato possibile”, ha detto il procuratore del Southern District of New York, Damian Williams.

Secondo l’accusa, Maxwell “si approfittava di ragazze vulnerabili, le ha manipolate e le preparava a essere abusate sessualmente” da Epstein. Il milionario di Brooklyn contava amicizie di alto livello nel jet set newyorkese, come gli ex presidenti statunitensi Bill Clinton e Donald Trump e alte personalità di alto profilo che spesso ospitava sul suo jet privato. Controversi anche i suoi rapporti con il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, citato in un’azione civile da Virginia Giuffre, che afferma di essere stata costretta da Epstein ad aver avuto rapporti con lui quando era minorenne.