Carlo III proclamato nuovo Re

Il giorno di Re Carlo. Oggi, 10 settembre 2022, Carlo III diventa il nuovo re del Regno Unito, a due giorni dalla scomparsa della Regina Elisabetta II, morta a 96 anni e dopo oltre 70 di regno. In attesa dei funerali di Queen Elizabeth, suo figlio Chales si prepara a diventare il nuovo sovrano, dopo una vita trascorsa da erede al trono. La proclamazione alle ore 11, da parte del Consiglio di Accessione, riunito negli Appartamenti di Stato a St. James Palace.

Si tratta del più antico dei palazzi reali nella capitale. Per tre secoli, fino al regno di Vittoria, fu la residenza dei reali di Inghilterra. Per l’incoronazione di Carlo, invece, bisognerà attendere ancora qualche mese. Carlo III è stato proclamato Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth al St James’s Palace a Londra dal Consiglio di Accessione, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia, a due giorni dalla morte della 96enne regina Elisabetta, è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv. La conservatrice Penny Mordaunt, in qualità di Lord President del Privy Council, ha invitato i presenti a St James’s Palace a sottoscrivere la proclamazione. Il primo a firmare è stato il figlio e nuovo erede al trono, il principe di Galles William. Alla cerimonia presente anche la regina Consorte Camilla.

Intanto ieri il nuovo re ha tenuto il suo primo discorso alla nazione: “La mia vita cambierà. Vi servirò con amore, lealtà e rispetto. Mia madre è stata per me un adorato esempio e fonte d’ispirazione. Anch’io ora mi impegno solennemente, per tutto il tempo che Dio mi concederà, a sostenere i principi costituzionali che sono al centro della nostra nazione”, ha detto Carlo III.